Exposition FRANCE PALETTE Paul Diemunsch Galerie Lillebonne Nancy

Nancy

Exposition FRANCE PALETTE Paul Diemunsch

Galerie Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Paul Diemunsch est un artiste graveur et aquafortiste, diplômé de l’École des Arts Décoratifs en 2014, dont le travail de représentation tisse entre elles différentes réalités.

Son iconographie, teintée d’humour, mêle références à la culture populaire, aux sphères politiques, à l’histoire de l’art et aux dynamiques du capitalisme, mettant en lumière les rapports de domination à l’œuvre dans la société contemporaine.

Sa pratique, proche d’une démarche archéologique, s’appuie sur la lenteur et la minutie de l’eau-forte pour révéler les couches d’imaginaires du présent en dialogue avec l’histoire. Son regard critique, souvent incisif, s’inscrit dans une tradition de la gravure tout en laissant apparaître des éléments empruntés aussi bien à l’iconographie du XVIe siècle qu’à des références contemporaines.

Avec France Palette, l’artiste met en tension des imaginaires liés aux soulèvements populaires tout en ouvrant des perspectives vers d’autres mondes. L’exposition invite à circuler entre quotidien et fiction, entre mémoire collective et visions contemporaines.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 22 mai à 18h00.Tout public

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Galerie Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 18 71 75 85

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English :

Paul Diemunsch is a printmaker and aquafortist, a 2014 graduate of the École des Arts Décoratifs, whose representational work weaves together different realities.

His iconography, tinged with humor, blends references to popular culture, political spheres, art history and the dynamics of capitalism, highlighting the relationships of domination at work in contemporary society.

Her archaeologically informed practice relies on the slow, meticulous technique of etching to reveal layers of present-day imagery in dialogue with history. His critical, often incisive approach is in keeping with the tradition of etching, while revealing elements borrowed from both 16th-century iconography and contemporary references.

With France Palette, the artist brings into play the imaginary world of popular uprisings, while at the same time opening up perspectives on other worlds. The exhibition invites us to move between everyday life and fiction, between collective memory and contemporary visions.

The exhibition opening takes place on Friday May 22 at 6:00 pm.

L’événement Exposition FRANCE PALETTE Paul Diemunsch Nancy a été mis à jour le 2026-04-15 par DESTINATION NANCY