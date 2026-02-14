Conférence L’évolution de l’évolution Muséum-Aquarium Nancy

Conférence L’évolution de l’évolution

CONF’ DE BIO

THÉMATIQUE GÉNÉRALE L’ÉVOLUTION DE LA BIODIVERSITÉ

Par Guillaume Lecointre, Enseignant-chercheur,

Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité (MNHN, SU,

CNRS, EPHE, UA).

La science de l’évolution biologique continue de produire de nouvelles connaissances. Certain·es considèrent que la théorie de l’évolution d’aujourd’hui est dans la continuité de la théorie synthétique de l’évolution du milieu du 20e siècle. Cependant les choses sont plus compliquées que cette vision linéaire et certaines pièces de la mosaïque que constituait cette théorie ont bel et bien été remplacées.Adultes

Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

English :

BIO’ CONFERENCE

GENERAL THEME: THE EVOLUTION OF BIODIVERSITY

By Guillaume Lecointre, Lecturer and researcher,

Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité (MNHN, SU,

CNRS, EPHE, UA).

The science of biological evolution continues to produce new knowledge. Some consider today?s theory of evolution to be a continuation of the synthetic theory of evolution of the mid-20th century. However, things are more complicated than this linear vision, and some pieces of the mosaic constituted by this theory have indeed been replaced.

