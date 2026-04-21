Conférence Être(s) vivant(s) Auditorium du Musée des Beaux-Arts Nancy
Conférence Être(s) vivant(s) Auditorium du Musée des Beaux-Arts Nancy mercredi 13 mai 2026.
Nancy
Conférence Être(s) vivant(s)
Auditorium du Musée des Beaux-Arts 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 13:30:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Dans le cadre du Biodiv’Estival, la Région Grand Est vous invite à participer à la conférence Être(s) Vivant(s) , une discussion croisant les regards d’écologues, d’une autrice et d’un anthropologue sur notre rapport à la nature et sur la nécessité d’agir pour le vivant.
Avec
Coco Dessinatrice de presse
Tatiana Giraud Directrice de recherche CNRS, membre de l’académie des sciences
Jean-françois Silvain Président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
Charles Stepanoff Anthropologue, Directeur d’études à l’EHESS
À l’issue de la conférence, vous pourrez acheter les ouvrages des intervenants et intervenantes, et les faire dédicacer.
Entrée libre, sur inscription.
Ouverture des portes à 13h30, séance de dédicaces entre 16h et 17h avec la librairie l’Autre Rive.Adultes
0 .
Auditorium du Musée des Beaux-Arts 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 78 13 48 76
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English :
As part of the Biodiv?Estival, the Région Grand Est invites you to take part in the Être(s) Vivant(s) conference, a discussion combining the views of ecologists, an author and an anthropologist on our relationship with nature and the need to take action for the living.
With
Coco ? Press cartoonist
Tatiana Giraud ? CNRS research director, member of the French Academy of Sciences
Jean-françois Silvain ? President, Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
Charles Stepanoff ? Anthropologist, Director of Studies at EHESS
At the end of the conference, you will be able to buy the books of the speakers and have them signed.
Free admission, with registration.
Doors open at 1:30 p.m., book signing between 4 and 5 p.m. with l?Autre Rive bookshop.
L’événement Conférence Être(s) vivant(s) Nancy a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION NANCY
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