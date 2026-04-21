Conférence Être(s) vivant(s) Auditorium du Musée des Beaux-Arts Nancy

Nancy

Conférence Être(s) vivant(s)

Auditorium du Musée des Beaux-Arts 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 13:30:00

fin : 2026-05-13 17:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Dans le cadre du Biodiv’Estival, la Région Grand Est vous invite à participer à la conférence Être(s) Vivant(s) , une discussion croisant les regards d’écologues, d’une autrice et d’un anthropologue sur notre rapport à la nature et sur la nécessité d’agir pour le vivant.

Avec

Coco Dessinatrice de presse

Tatiana Giraud Directrice de recherche CNRS, membre de l’académie des sciences

Jean-françois Silvain Président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel

Charles Stepanoff Anthropologue, Directeur d’études à l’EHESS

À l’issue de la conférence, vous pourrez acheter les ouvrages des intervenants et intervenantes, et les faire dédicacer.

Entrée libre, sur inscription.

Ouverture des portes à 13h30, séance de dédicaces entre 16h et 17h avec la librairie l’Autre Rive.Adultes

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Auditorium du Musée des Beaux-Arts 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 78 13 48 76

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English :

As part of the Biodiv?Estival, the Région Grand Est invites you to take part in the Être(s) Vivant(s) conference, a discussion combining the views of ecologists, an author and an anthropologist on our relationship with nature and the need to take action for the living.

With

Coco ? Press cartoonist

Tatiana Giraud ? CNRS research director, member of the French Academy of Sciences

Jean-françois Silvain ? President, Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel

Charles Stepanoff ? Anthropologist, Director of Studies at EHESS

At the end of the conference, you will be able to buy the books of the speakers and have them signed.

Free admission, with registration.

Doors open at 1:30 p.m., book signing between 4 and 5 p.m. with l?Autre Rive bookshop.

L’événement Conférence Être(s) vivant(s) Nancy a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION NANCY