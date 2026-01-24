La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Exposition Les parfums et leurs familles olfactives Hôtel de Ville de Nancy Salon Carré Nancy
La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Exposition Les parfums et leurs familles olfactives Hôtel de Ville de Nancy Salon Carré Nancy mardi 12 mai 2026.
Hôtel de Ville de Nancy Salon Carré 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Gratuit
Début : Mardi 2026-05-12 10:00:00
fin : 2026-05-13 18:00:00
2026-05-12
Une immersion olfactive dans l'univers des agrumes avec Minalys.Tout public
Hôtel de Ville de Nancy Salon Carré 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00
An olfactory immersion in the world of citrus with Minalys.
