La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Exposition Les parfums et leurs familles olfactives Hôtel de Ville de Nancy Salon Carré Nancy

La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Exposition Les parfums et leurs familles olfactives

Hôtel de Ville de Nancy Salon Carré 1 Place Stanislas Nancy

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : Mardi Mardi 2026-05-12 10:00:00

fin : 2026-05-13 18:00:00

2026-05-12

Une immersion olfactive dans l’univers des agrumes avec Minalys.Tout public

Hôtel de Ville de Nancy Salon Carré 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

English :

An olfactory immersion in the world of citrus with Minalys.

