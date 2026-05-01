Micro festival d’aventures amplifiées Bon Moment 2026 L’Autre Canal Nancy

Nancy

Micro festival d’aventures amplifiées Bon Moment 2026

L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

En résonance avec l’expérimentation en cours entre L’Autre Canal et L’Octroi-Nancy pour dessiner, au travers de leur rapprochement, un site culturel et créatif plaçant la création et la pratique artistiques au cœur de ses priorités, Bon Moment est un véritable objet d’exploration.

Une exploration esthétique avec les musiques actuelles qui croisent les arts chorégraphiques, plastiques et créatifs, l’écriture et une diversité de pratiques ludiques. Une exploration de formats scéniques avec des rendez-vous d’hyper proximité qui côtoient de grands ensembles, d’artistes, de créateurs, d’amateurs, de scolaires ou de jeunes. Une exploration partenariale avec des structures culturelles, sociales, sportives, scolaires, d’enseignement artistique, citoyennes, de prévention ou de restauration. Une exploration géographique avec des projets provenant du Grand Est, des autres régions françaises, de l’Europe et du Québec. Une exploration du site et du quartier avec l’ensemble des halles, L’Autre Canal et les rives de Meurthe comme terrains de jeux. Une exploration des temps de convivialités entre food, activités prévues pour les familles et celles réservées aux entreprises. Une exploration des enjeux sociétaux avec du temps réflexif, de l’innovation et une pensée écologique globale. Une exploration de l’accessibilité à la culture avec un évènement essentiellement gratuit pour cette édition.

Une exploration d’une forme d’alchimie avec comme ingrédient incontournable votre présence multiple. Se retrouver, se rencontrer, se rapprocher est cette condition de l’expression et de la transmission des cultures ; c’est aussi la manifestation claire d’un modèle de société que nous défendons ; celui d’une capacité collective à continuer d’explorer pour construire un futur désirable. Vivons ensemble ces trois jours de Bon Moment avec la conviction que la suite passe par là…Tout public

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L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88 info@lautrecanalnancy.fr

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English :

Resonating with the ongoing experiment between L?Autre Canal and L?Octroi-Nancy to design, through their rapprochement, a cultural and creative site that places artistic creation and practice at the heart of its priorities, Bon Moment is a veritable object of exploration.

Aesthetic exploration, with contemporary music intersecting with the choreographic, plastic and creative arts, writing and a diversity of playful practices. An exploration of scenic formats, with local events that bring together large ensembles, artists, creators, amateurs, schoolchildren and young people. An exploration of partnerships with cultural, social, sporting, educational, artistic, community, prevention and catering organizations. A geographical exploration with projects from the Grand Est region, other French regions, Europe and Quebec. An exploration of the site and neighborhood, with the halles, L?Autre Canal and the banks of the Meurthe as playgrounds. An exploration of convivial times between food, activities planned for families and those reserved for businesses. An exploration of societal issues with time for reflection, innovation and global ecological thinking. An exploration of accessibility to culture, with this year?s event essentially free of charge.

An exploration of a form of alchemy, with your multiple presence as an essential ingredient. Getting together, meeting up, getting closer is the condition for the expression and transmission of cultures; it is also the clear manifestation of a model of society that we defend: that of a collective capacity to continue exploring in order to build a desirable future. Let?s live together these three days of Bon Moment with the conviction that this is the way forward?

L’événement Micro festival d’aventures amplifiées Bon Moment 2026 Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY