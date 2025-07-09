Représentation Lyrique Messa da Requiem de Verdi Nancy

Représentation Lyrique Messa da Requiem de Verdi

1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

85

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Mercredi 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-05-29 2026-05-31 2026-06-02

Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Chœurs de l’Opéra national de Nancy-Lorraine et de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole

Direction musicale Sora Elisabeth Lee

Création scénique et scénographie César Vayssié

Le Requiem de Giuseppe Verdi est l’une des œuvres sacrées les plus puissantes de la musique classique. À l’origine, Verdi envisageait une messe en hommage à Rossini, mais c’est la mort d’Alessandro Manzoni, écrivain italien admiré par Verdi pour son engagement humaniste et patriotique, qui décida le compositeur à imaginer ce geste spirituel exprimant sa fascination pour les questions existentielles du jugement universel et de la condition humaine.

Verdi apporte aux textes liturgiques catholiques une expressivité dramatique quasi opératique, comme en témoigne cette célèbre évocation de la colère divine et du jugement dernier dans le Dies Irae, avec ce fracas de percussions et de chœurs saisissant.

Cette matière ne pouvait qu’inspirer César Vayssié, réalisateur de films et artiste polymorphe, qui s’aventure au-delà des limites du cinéma vers un art vivant dont il explore ici pour la première fois la relation avec la voix chorale. On peut parier que ce dialogue entre images et langage chorégraphique trouvera dans la direction de la cheffe coréenne Sora Elisabeth Lee une énergie comparable à celle qu’elle déployait dans le triptyque Héroïne, donné l’an passé à l’Opéra national de Nancy-Lorraine.Tout public

85 .

1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

English :

Opéra national de Nancy-Lorraine Orchestra

Chorus of Opéra national de Nancy-Lorraine and Opéra-Théâtre de Metz Métropole

Musical Direction: Sora Elisabeth Lee

Stage design and scenography: César Vayssié

Giuseppe Verdi?s Requiem is one of the most powerful sacred works in classical music. Verdi had originally envisaged a mass in tribute to Rossini, but it was the death of Alessandro Manzoni, an Italian writer admired by Verdi for his humanist and patriotic commitment, that prompted the composer to imagine this spiritual gesture expressing his fascination with the existential questions of universal judgment and the human condition.

Verdi brings an almost operatic dramatic expressiveness to Catholic liturgical texts, as evidenced by the famous evocation of divine wrath and the Last Judgment in the Dies Irae, with its startling crash of percussion and chorus.

This material could not fail to inspire César Vayssié, film director and polymorphous artist, who ventures beyond the limits of cinema towards a living art form whose relationship with the choral voice he explores here for the first time. We can bet that this dialogue between images and choreographic language will find in the direction of Korean conductor Sora Elisabeth Lee an energy comparable to that which she deployed in the triptych Héroïne, performed last year at the Opéra national de Nancy-Lorraine.

German :

Orchester der Opéra national de Nancy-Lorraine

Chöre der Opéra national de Nancy-Lorraine und des Opéra-Théâtre de Metz Métropole

Musikalische Leitung: Sora Elisabeth Lee

Szenische Gestaltung und Bühnenbild: César Vayssié

Das Requiem von Giuseppe Verdi ist eines der mächtigsten geistlichen Werke der klassischen Musik. Ursprünglich hatte Verdi eine Messe zu Ehren Rossinis geplant, doch der Tod von Alessandro Manzoni, einem italienischen Schriftsteller, den Verdi wegen seines humanistischen und patriotischen Engagements bewunderte, brachte den Komponisten dazu, diese spirituelle Geste zu entwerfen, die seine Faszination für die existenziellen Fragen des Weltgerichts und der menschlichen Existenz zum Ausdruck bringt.

Verdi verleiht den katholischen liturgischen Texten eine fast opernhafte dramatische Ausdruckskraft, wie die berühmte Beschwörung des göttlichen Zorns und des Jüngsten Gerichts im Dies Irae mit seinem packenden Schlagzeug- und Chorknall beweist.

Dieser Stoff konnte César Vayssié, Filmemacher und polymorpher Künstler, nur inspirieren. Er wagt sich über die Grenzen des Kinos hinaus in Richtung einer lebendigen Kunst, deren Beziehung zur Chorstimme er hier zum ersten Mal erforscht. Man kann darauf wetten, dass dieser Dialog zwischen Bildern und choreographischer Sprache unter der Leitung der koreanischen Dirigentin Sora Elisabeth Lee eine ähnliche Energie entfalten wird wie in ihrem Triptychon Héroïne, das letztes Jahr an der Opéra national de Nancy-Lorraine aufgeführt wurde.

Italiano :

Orchestra dell’Opéra national de Nancy-Lorraine

Coro dell’Opéra national de Nancy-Lorraine e dell’Opéra-Théâtre de Metz Métropole

Direzione musicale: Sora Elisabeth Lee

Scenografia: César Vayssié

Il Requiem di Giuseppe Verdi è una delle opere sacre più potenti della musica classica. Inizialmente Verdi aveva pensato a una messa in omaggio a Rossini, ma fu la morte di Alessandro Manzoni, scrittore italiano ammirato da Verdi per il suo impegno umanista e patriottico, che decise il compositore a immaginare questo gesto spirituale che esprimeva la sua fascinazione per le domande esistenziali del giudizio universale e della condizione umana.

Verdi conferì ai testi liturgici cattolici un’espressività drammatica, quasi operistica, come testimonia la celebre evocazione dell’ira divina e del Giudizio Universale nel Dies Irae, con il suo sorprendente impatto di percussioni e coro.

Questo materiale non poteva non ispirare César Vayssié, regista e artista polimorfo, che si avventura oltre i limiti del cinema verso una forma d’arte viva, esplorando qui per la prima volta il rapporto con la voce corale. C’è da scommettere che questo dialogo tra immagini e linguaggio coreografico troverà nella direzione della direttrice coreana Sora Elisabeth Lee un’energia paragonabile a quella che ha mostrato nel trittico Héroïne, rappresentato lo scorso anno all’Opéra national de Nancy-Lorraine.

Espanol :

Orquesta de la Ópera Nacional de Nancy-Lorraine

Coro de la Ópera Nacional de Nancy-Lorraine y de la Ópera-Teatro de Metz Métropole

Dirección musical: Sora Elisabeth Lee

Escenografía: César Vayssié

El Réquiem de Giuseppe Verdi es una de las obras sacras más poderosas de la música clásica. Inicialmente, Verdi pensó en una misa en homenaje a Rossini, pero fue la muerte de Alessandro Manzoni, escritor italiano admirado por Verdi por su compromiso humanista y patriótico, lo que decidió al compositor a imaginar este gesto espiritual que expresa su fascinación por las cuestiones existenciales del juicio universal y la condición humana.

Verdi aportó una expresividad dramática, casi operística, a los textos litúrgicos católicos, como atestigua la famosa evocación de la ira divina y el Juicio Final en el Dies Irae, con su sobrecogedor estruendo de percusión y coro.

Este material no podía dejar de inspirar a César Vayssié, director de cine y artista polimorfo, que se aventura más allá de los límites del cine hacia una forma de arte vivo, explorando aquí por primera vez la relación con la voz coral. Podemos apostar a que este diálogo entre imágenes y lenguaje coreográfico encontrará en la dirección de la coreana Sora Elisabeth Lee una energía comparable a la que desplegó en el tríptico Héroïne, representado el año pasado en la Ópera nacional de Nancy-Lorraine.

L’événement Représentation Lyrique Messa da Requiem de Verdi Nancy a été mis à jour le 2025-07-09 par DESTINATION NANCY