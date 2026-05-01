Exposition Cochon d’inde, mon ami Parc de la Pépinière Espace animalier Nancy

Nancy

Exposition Cochon d’inde, mon ami

Parc de la Pépinière Espace animalier Boulevard du 26éme RI Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 13:30:00

fin : 2027-01-03 16:45:00

Date(s) :

2026-05-22

L’Espace Animalier du parc de la Pépinière présente une exposition sur les cochons d’Inde. Plongez dans l’histoire fascinante de ces rongeurs, explorez leur comportement et leur alimentation, et découvrez leur rôle dans le domaine de la médiation par l’animal.

Cuy, cobaye, guinea pig… ou encore Cavia porcellus (Linnaeus, 1758), le cochon d’Inde porte de nombreux noms à travers le monde. Originaire de la cordillère des Andes, il a d’abord été domestiqué pour sa viande avant de traverser les océans et devenir, aujourd’hui, un compagnon de vie réconfortant.

À travers cette exposition, plongez dans l’histoire fascinante de ces rongeurs, explorez leur comportement et leur alimentation, et découvrez leur rôle dans le domaine de la médiation par l’animal.Tout public

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Parc de la Pépinière Espace animalier Boulevard du 26éme RI Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

The Espace Animalier du parc de la Pépinière presents an exhibition on guinea pigs. Immerse yourself in the fascinating history of these rodents, explore their behavior and diet, and discover their role in the field of animal mediation.

Cuy, cobaye, guinea pig? or Cavia porcellus (Linnaeus, 1758), the guinea pig goes by many names around the world. Originally from the Andes, it was first domesticated for its meat, before crossing the oceans to become a comforting companion.

Explore the fascinating history of these rodents, their behavior and diet, and their role in the field of animal mediation.

L’événement Exposition Cochon d’inde, mon ami Nancy a été mis à jour le 2026-05-16 par DESTINATION NANCY