Concert Limni Théâtre La Voyageuse Nancy

Concert Limni

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

2026-05-22

VVV La Voyageuse Vagabonde les Vendredis

Amélie Van Haaren et Lucas Raczkiewicz, Duo Folk

Limni est un duo folk acoustique venu de Moselle-Est. Son répertoire de reprises est une sélection de musiques modernes et actuelles réinterprétées en version acoustique. Limni propose également des compositions originales.

Fortement influencé par des groupes comme Imagine Dragons , Måneskin et Caamp , Limni nous invite, à travers sa musique, à voyager et à entrer dans sa bulle. Un moment privilégié, une parenthèse intimiste, un partage en musique.

À partir de 8 ans.

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20 theatrelavoyageuse@gmail.com

English :

VVV La Voyageuse Vagabonde Fridays

Amélie Van Haaren and Lucas Raczkiewicz, Folk Duo

Limni is an acoustic folk duo from East Moselle. Their repertoire of covers is a selection of modern and contemporary music reinterpreted acoustically. Limni also offers original compositions.

Strongly influenced by bands such as Imagine Dragons , Måneskin and Caamp , Limni’s music invites us to travel and enter its own bubble. A privileged moment, an intimate interlude, a musical sharing.

Ages 8 and up.

No wheelchair access.

