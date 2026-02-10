Concert Limni Théâtre La Voyageuse Nancy
Concert Limni Théâtre La Voyageuse Nancy vendredi 22 mai 2026.
Concert Limni
Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
2026-05-22
VVV La Voyageuse Vagabonde les Vendredis
Amélie Van Haaren et Lucas Raczkiewicz, Duo Folk
Limni est un duo folk acoustique venu de Moselle-Est. Son répertoire de reprises est une sélection de musiques modernes et actuelles réinterprétées en version acoustique. Limni propose également des compositions originales.
Fortement influencé par des groupes comme Imagine Dragons , Måneskin et Caamp , Limni nous invite, à travers sa musique, à voyager et à entrer dans sa bulle. Un moment privilégié, une parenthèse intimiste, un partage en musique.
À partir de 8 ans.
Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public
Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20 theatrelavoyageuse@gmail.com
English :
VVV La Voyageuse Vagabonde Fridays
Amélie Van Haaren and Lucas Raczkiewicz, Folk Duo
Limni is an acoustic folk duo from East Moselle. Their repertoire of covers is a selection of modern and contemporary music reinterpreted acoustically. Limni also offers original compositions.
Strongly influenced by bands such as Imagine Dragons , Måneskin and Caamp , Limni’s music invites us to travel and enter its own bubble. A privileged moment, an intimate interlude, a musical sharing.
Ages 8 and up.
No wheelchair access.
