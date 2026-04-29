Journée portes ouvertes Campus AgroParisTech de Nancy Campus AgroParisTech Nancy

Nancy

Journée portes ouvertes Campus AgroParisTech de Nancy

Campus AgroParisTech 14 rue Girardet Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-27

À l’occasion des 200 ans d’AgroParisTech, le campus de Nancy ouvre ses portes au grand public !

Rendez-vous pour un après-midi convivial, gratuit et accessible à tous.

Venez en famille, entre amis ou par curiosité découvrir les coulisses du campus à travers un parcours libre et immersif.

Au programme

-des ateliers pédagogiques pour explorer des disciplines comme la botanique, la géomatique ou les sciences du sol,

-des espaces créatifs et ludiques pour petits et grands,

un coin dédié à l’histoire du campus,

-des stands pour en apprendre davantage sur les formations proposées.

Cet événement est une occasion unique de mieux connaître les activités d’enseignement et les savoir-faire du campus, dans une ambiance détendue et interactive.

L’événement se déroulera dans différents espaces du campus (en intérieur ou en extérieur selon la météo).

Entrée sur inscription, dans la limite de 200 participants.

Réservation en ligne.

Accueil du public entre 14h et 16h.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de découverte et d’échange !Tout public

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Campus AgroParisTech 14 rue Girardet Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 61 76 55 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate AgroParisTech?s 200th anniversary, the Nancy campus is opening its doors to the general public!

Join us for a friendly afternoon, free of charge and open to all.

Come with your family, friends or just out of curiosity, and discover what goes on behind the scenes at the campus through a free, immersive tour.

The program includes

-educational workshops to explore disciplines such as botany, geomatics and soil science,

-creative play areas for young and old,

a corner dedicated to the history of the campus,

-stands to find out more about the courses on offer.

The event is a unique opportunity to find out more about the campus?s teaching activities and expertise, in a relaxed and interactive atmosphere.

The event will take place in different areas of the campus (indoors or outdoors, weather permitting).

Admission is by registration, with a limit of 200 participants.

Book online.

Public welcome between 2pm and 4pm.

We look forward to seeing you there to share this moment of discovery and exchange!

L’événement Journée portes ouvertes Campus AgroParisTech de Nancy Nancy a été mis à jour le 2026-04-27 par DESTINATION NANCY