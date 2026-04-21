BIODIV’ESTIVAL, le festival en rythme pour le vivant Nancy

Nancy

BIODIV’ESTIVAL, le festival en rythme pour le vivant

Parc de la Pépinière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-05-14 22:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Au Parc de la Pépinière à Nancy, la Région Grand Est et ses partenaires organisent la première édition du Biodiv’Estival, un événement festif et engagé pour découvrir, comprendre et agir en faveur de la biodiversité. Cet événement mettra également en lumière les actions concrètes menées dans le cadre du projet LIFE Biodiv’Est, qui célèbre ses 5 ans en 2026.

AU PROGRAMME

> Des ateliers, pour apprendre en s’amusant

> Des conférences pour en savoir plus sur les espèces (reptiles, pollinisateurs, etc.) ou interroger notre lien avec la nature.

> Des visites de terrain pour s’initier à l’identification des plantes et des insectes ou découvrir la Ferme de Pixérecourt, les bords de la Meurthe

> Des animations culturelles des spectacles et des expos photos en journée, des concerts en soirée programmés par Nancy Jazz PulsationsTout public

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Parc de la Pépinière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 78 13 48 76

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English :

At the Parc de la Pépinière in Nancy, the Région Grand Est and its partners are organizing the first edition of the Biodiv?Estival, a festive and committed event to discover, understand and act in favor of biodiversity. The event will also highlight the concrete actions undertaken as part of the LIFE Biodiv?Est project, which celebrates its 5th anniversary in 2026.

ON THE PROGRAM

> Workshops, to learn while having fun

> Conferences to find out more about species (reptiles, pollinators, etc.) or question our relationship with nature.

> Field trips to learn how to identify plants and insects, or discover the Pixérecourt farm and the banks of the Meurthe river

> Cultural events: daytime shows and photo exhibitions, evening concerts programmed by Nancy Jazz Pulsations

L’événement BIODIV’ESTIVAL, le festival en rythme pour le vivant Nancy a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION NANCY