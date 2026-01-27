La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Conférence Rencontre Quand les agrumes deviennent parfum Grands Salons de Hôtel de Ville de Nancy Nancy

La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Conférence Rencontre Quand les agrumes deviennent parfum

Grands Salons de Hôtel de Ville de Nancy 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Mardi Mardi 2026-05-12 18:30:00

fin : 2026-05-12 20:30:00

2026-05-12

Cette rencontre croisée réunira plusieurs maisons de parfumerie. Les parfumeurs échangeront sur l’usage créatif des essences d’agrumes, de la bergamote aux autres hespéridées (ensemble des notes d’un parfum provenant des agrumes), dans la composition contemporaine.

Ils évoqueront leurs savoir-faire, les défis d’extraction et les nouvelles perspectives olfactives.

Avec les Maisons Farina, Givaudan et Minalys.

Sans réservation.Tout public

Grands Salons de Hôtel de Ville de Nancy 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

English :

This cross-fertilization event will bring together several perfume houses. Perfumers will discuss the creative use of citrus essences, from bergamot to other hesperides (all the notes of a perfume derived from citrus fruits), in contemporary composition.

They will discuss their know-how, extraction challenges and new olfactory perspectives.

With Maisons Farina, Givaudan and Minalys.

No reservation required.

