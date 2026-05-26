Exposition Cercles Galerie Poirel Nancy

Nancy

Exposition Cercles

Galerie Poirel 3 Rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-14 2026-07-05

Cercles une exposition de l’artiste Fantôme, propulsée par Faisons ça ! Productions avec le soutien de la Ville de Nancy.

Fantôme est un artiste tous supports basé à Nancy.

Par son art du Trait, des Textures, des Superpositions et de l’Éphémère, il développe un univers visuel introspectif où la mélancolie côtoie la poésie. Dans son travail plastique, Fantôme explore divers médiums, allant de l’illustration traditionnelle à l’installation. Son travail se distingue par un minimalisme narratif et une esthétique épurée.

Avec Cercles et son préquelle Avant les Cendres, il présentera des œuvres originales avec pour support ses matériaux de prédilection le Noir, les textures, l’imaginaire abstrait et l’aventure intérieure de celui qui ose s’y plonger.

Conçue pour refléter son univers à la fois onirique et graphique, cette nouvelle aventure poussera son expérimentation de l’abstraction dans une nouvelle dimension.Tout public

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Galerie Poirel 3 Rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

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English :

Cercles an exhibition by artist Fantôme, powered by Faisons ça! Productions with the support of the City of Nancy.

Fantôme is an all-media artist based in Nancy.

Through his art of strokes, textures, superimpositions and ephemera, he develops an introspective visual universe where melancholy rubs shoulders with poetry. In his visual work, Fantôme explores a variety of media, from traditional illustration to installation. His work is characterized by narrative minimalism and a pared-down aesthetic.

With Cercles and its prequel Avant les Cendres, he will present original works based on his favorite materials: black, textures, abstract imagination and the inner adventure of those who dare to delve into them.

Designed to reflect his dreamlike, graphic universe, this new adventure will push his experimentation with abstraction into a new dimension.

L’événement Exposition Cercles Nancy a été mis à jour le 2026-05-24 par DESTINATION NANCY