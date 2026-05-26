Atelier Contes en LSF Médiathèque Haut-Du-Lièvre Nancy

Nancy

Atelier Contes en LSF

Médiathèque Haut-Du-Lièvre 325 Avenue Pinchard Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Histoires à quatre mains et une voix pour découvrir la LSF de façon ludique. À Vélo, trottinette ou dos d’escargot, en train, avion ou mongolfière… À travers des histoires et des albums, nous vous ferons découvrir les signes de la LSF. Pour publics sourd, malentendant et entendant.

Avec Jean-Loup Hervé, conteur

Pour les 3>6ansEnfants

0 .

Médiathèque Haut-Du-Lièvre 325 Avenue Pinchard Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 98 34 24 mhdl@nancy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stories with four hands and one voice to discover LSF in a playful way. By bike, scooter or snail, by train, plane or hot-air balloon… Through stories and albums, we’ll help you discover the signs of LSF. For deaf, hard-of-hearing and hearing audiences.

With Jean-Loup Hervé, storyteller

For ages 3>6

L’événement Atelier Contes en LSF Nancy a été mis à jour le 2026-05-24 par DESTINATION NANCY