Atelier Contes en LSF Médiathèque Haut-Du-Lièvre Nancy
Atelier Contes en LSF Médiathèque Haut-Du-Lièvre Nancy mercredi 27 mai 2026.
Nancy
Atelier Contes en LSF
Médiathèque Haut-Du-Lièvre 325 Avenue Pinchard Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Histoires à quatre mains et une voix pour découvrir la LSF de façon ludique. À Vélo, trottinette ou dos d’escargot, en train, avion ou mongolfière… À travers des histoires et des albums, nous vous ferons découvrir les signes de la LSF. Pour publics sourd, malentendant et entendant.
Avec Jean-Loup Hervé, conteur
Pour les 3>6ansEnfants
0 .
Médiathèque Haut-Du-Lièvre 325 Avenue Pinchard Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 98 34 24 mhdl@nancy.fr
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English :
Stories with four hands and one voice to discover LSF in a playful way. By bike, scooter or snail, by train, plane or hot-air balloon… Through stories and albums, we’ll help you discover the signs of LSF. For deaf, hard-of-hearing and hearing audiences.
With Jean-Loup Hervé, storyteller
For ages 3>6
L’événement Atelier Contes en LSF Nancy a été mis à jour le 2026-05-24 par DESTINATION NANCY
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