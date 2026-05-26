Balade Contes Médiathèque de la Manufacture Nancy
Balade Contes Médiathèque de la Manufacture Nancy mercredi 27 mai 2026.
Nancy
Balade Contes
Médiathèque de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 11:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
On met ses bottes, et hop on trotte vers des horizons lointains ! Les petits aventuriers sont invités à partir en balade avec les héros de nos histoires.
Pour les 0-36mois
Contes dans le cadre de la Semaine Petite Enfance Ville de NancyEnfants
0 .
Médiathèque de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42
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English :
Put on your boots and trot off to distant horizons! Little adventurers are invited to take a stroll with the heroes of our stories.
For 0-36 months
Storytelling as part of Semaine Petite Enfance Ville de Nancy
L’événement Balade Contes Nancy a été mis à jour le 2026-05-24 par DESTINATION NANCY
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