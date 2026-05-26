Balade Contes Médiathèque de la Manufacture Nancy

Nancy

Balade Contes

Médiathèque de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 11:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

On met ses bottes, et hop on trotte vers des horizons lointains ! Les petits aventuriers sont invités à partir en balade avec les héros de nos histoires.

Pour les 0-36mois

Contes dans le cadre de la Semaine Petite Enfance Ville de NancyEnfants

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Médiathèque de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

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English :

Put on your boots and trot off to distant horizons! Little adventurers are invited to take a stroll with the heroes of our stories.

For 0-36 months

Storytelling as part of Semaine Petite Enfance Ville de Nancy

L’événement Balade Contes Nancy a été mis à jour le 2026-05-24 par DESTINATION NANCY