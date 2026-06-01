Rencontre et signature avec Hélène Gestern, Le Hall du Livre, Nancy
Rencontre et signature avec Hélène Gestern, Le Hall du Livre, Nancy mercredi 10 juin 2026.
Rencontre et signature avec Hélène Gestern Mercredi 10 juin, 19h00 Le Hall du Livre Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T19:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T19:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00
Hélène Gestern est enseignante et chercheuse. Elle est l’autrice notamment de 555 (Arléa, 2022), qui a reçu le grand prix RTL-Lire, et de Cézembre (Grasset, 2024).
Nous vous proposons une rencontre suivie d’un apéro littéraire, en partenariat avec Les Pissenlits, autour de son dernier roman « Atelier 4 ».
ATTENTION : CETTE RENCONTRE EST SUR INSCRIPTION
Le Hall du Livre 53-55 rue Saint Dizier,Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est
Hélène Gestern est enseignante et chercheuse. Elle est l’autrice notamment de 555 (Arléa, 2022), qui a reçu le grand prix RTL-Lire, et de Cézembre (Grasset, 2024).Nous vous proposons une ren … Rencontre-Dédicace
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