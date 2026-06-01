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Rencontre et signature avec Hélène Gestern, Le Hall du Livre, Nancy

Rencontre et signature avec Hélène Gestern, Le Hall du Livre, Nancy

Rencontre et signature avec Hélène Gestern, Le Hall du Livre, Nancy mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Le Hall du Livre

Adresse : 53-55 rue Saint Dizier,Nancy

Ville : 54000 Nancy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Rencontre et signature avec Hélène Gestern Mercredi 10 juin, 19h00 Le Hall du Livre Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T19:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T19:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00

Hélène Gestern est enseignante et chercheuse. Elle est l’autrice notamment de 555 (Arléa, 2022), qui a reçu le grand prix RTL-Lire, et de Cézembre (Grasset, 2024).

Nous vous proposons une rencontre suivie d’un apéro littéraire, en partenariat avec Les Pissenlits, autour de son dernier roman « Atelier 4 ».

ATTENTION : CETTE RENCONTRE EST SUR INSCRIPTION

Le Hall du Livre 53-55 rue Saint Dizier,Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est
Hélène Gestern est enseignante et chercheuse. Elle est l’autrice notamment de 555 (Arléa, 2022), qui a reçu le grand prix RTL-Lire, et de Cézembre (Grasset, 2024).Nous vous proposons une ren … Rencontre-Dédicace

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