Rencontre et signature avec Hélène Gestern, Le Hall du Livre, Nancy

Rencontre et signature avec Hélène Gestern Mercredi 10 juin, 19h00 Le Hall du Livre Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T19:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T19:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:00:00+02:00

Hélène Gestern est enseignante et chercheuse. Elle est l’autrice notamment de 555 (Arléa, 2022), qui a reçu le grand prix RTL-Lire, et de Cézembre (Grasset, 2024).

Nous vous proposons une rencontre suivie d’un apéro littéraire, en partenariat avec Les Pissenlits, autour de son dernier roman « Atelier 4 ».

ATTENTION : CETTE RENCONTRE EST SUR INSCRIPTION

Le Hall du Livre 53-55 rue Saint Dizier,Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est

Hélène Gestern est enseignante et chercheuse. Elle est l’autrice notamment de 555 (Arléa, 2022), qui a reçu le grand prix RTL-Lire, et de Cézembre (Grasset, 2024).Nous vous proposons une ren … Rencontre-Dédicace