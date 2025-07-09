Représentation Lyrique Oh La La La ! Nancy

Représentation Lyrique Oh La La La !

1 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 21:20:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-28 2026-06-30 2026-07-01

Chœur et Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direction musicale Renaud Madore

Mise en scène et conception Louise Brun

Rien de tel que le jeu pour rapprocher les âges et faire renaître la magie du concert.

Avec Oh La La La ! l’Opéra national de Nancy-Lorraine vous invite à un voyage musical plein de fantaisie, où l’innocence de l’enfance dialogue en musique avec la nostalgie des adultes. De la spontanéité espiègle des chansons canailles aux airs légers et pétillants des opérettes, le programme célèbre la joie, le rêve et le plaisir de chanter ensemble.

Entre éclats de rire et douce mélancolie, Poulenc, Offenbach, Cole Porter et bien d’autres composent la bande-son de cette promenade tendre et ludique, où souvenirs et imaginaire se mêlent. Un moment hors du temps, où le sérieux s’efface pour laisser place à l’enchantement, au jeu et à cette insouciance précieuse qui réunit petits et grands.Tout public

1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Chorus and Orchestra of the Opéra national de Nancy-Lorraine

Musical Direction: Renaud Madore

Stage direction and design: Louise Brun

There’s nothing like play to bring ages together and revive the magic of the concert.

With Oh La La La! the Opéra national de Nancy-Lorraine invites you on a musical journey full of fantasy, where the innocence of childhood converses in music with the nostalgia of adulthood. From the mischievous spontaneity of chansons canailles to the light, sparkling tunes of operettas, the program celebrates the joy, dreams and pleasure of singing together.

Between bursts of laughter and gentle melancholy, Poulenc, Offenbach, Cole Porter and many others make up the soundtrack to this tender, playful stroll, where memories and imagination mingle. A moment out of time, where seriousness fades away to make way for enchantment, playfulness and the precious carefree spirit that brings young and old together.

German :

Chor und Orchester der Opéra national de Nancy-Lorraine

Musikalische Leitung: Renaud Madore

Regie und Konzeption: Louise Brun

Es gibt nichts Besseres als das Spiel, um die Altersgruppen einander näher zu bringen und die Magie des Konzerts wieder aufleben zu lassen.

Mit Oh La La La! lädt die Opéra national de Nancy-Lorraine Sie zu einer fantasievollen musikalischen Reise ein, auf der die Unschuld der Kindheit einen musikalischen Dialog mit der Nostalgie der Erwachsenen führt. Von der schelmischen Spontaneität der Chansons canailles bis zu den leichten und spritzigen Melodien der Operetten feiert das Programm die Freude, den Traum und den Spaß am gemeinsamen Singen.

Zwischen Lachsalven und sanfter Melancholie bilden Poulenc, Offenbach, Cole Porter und viele andere den Soundtrack dieses zärtlichen und verspielten Spaziergangs, bei dem sich Erinnerungen und Phantasie vermischen. Ein zeitloser Moment, in dem die Ernsthaftigkeit verschwindet, um dem Zauber, dem Spiel und der kostbaren Unbeschwertheit Platz zu machen, die Groß und Klein vereint.

Italiano :

Coro e orchestra dell’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direzione musicale: Renaud Madore

Regia e design: Louise Brun

Non c’è niente come la recitazione per unire le epoche e far rivivere la magia del concerto.

Con Oh La La La! l’Opéra national de Nancy-Lorraine vi invita a un viaggio musicale pieno di fantasia, dove l’innocenza dell’infanzia dialoga in musica con la nostalgia dell’età adulta. Dalla spontaneità maliziosa delle chansons canailles alle melodie leggere e frizzanti delle operette, il programma celebra la gioia, i sogni e il piacere di cantare insieme.

Tra scoppi di risa e dolci malinconie, Poulenc, Offenbach, Cole Porter e molti altri compongono la colonna sonora di questa passeggiata tenera e giocosa, dove ricordi e immaginario si mescolano. Un momento fuori dal tempo, dove la serietà passa in secondo piano per lasciare spazio all’incanto, al gioco e alla preziosa spensieratezza che accomuna giovani e anziani.

Espanol :

Coro y Orquesta de la Ópera Nacional de Nancy-Lorraine

Dirección musical: Renaud Madore

Dirección y diseño: Louise Brun

No hay nada como la actuación para unir las épocas y revivir la magia del concierto.

Con Oh La La La! la Ópera Nacional de Nancy-Lorraine le invita a un viaje musical lleno de fantasía, donde la inocencia de la infancia conversa en música con la nostalgia de la edad adulta. De la espontaneidad traviesa de las chansons canailles a las melodías ligeras y chispeantes de las operetas, el programa celebra la alegría, los sueños y el placer de cantar juntos.

Entre estallidos de risa y suave melancolía, Poulenc, Offenbach, Cole Porter y muchos otros componen la banda sonora de este paseo tierno y juguetón, donde se mezclan los recuerdos y lo imaginario. Un momento fuera del tiempo, donde la seriedad pasa a un segundo plano para dejar paso al encanto, al juego y al precioso espíritu despreocupado que une a jóvenes y mayores.

