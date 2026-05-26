Exposition Paul Emile Colin et la bibliophilie Graver le bois moderne Bibliothèque Stanislas Nancy
Exposition Paul Emile Colin et la bibliophilie Graver le bois moderne Bibliothèque Stanislas Nancy vendredi 26 juin 2026.
Nancy
Exposition Paul Emile Colin et la bibliophilie Graver le bois moderne
Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2026-06-26 09:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-01 2026-09-01
La bibliothèque Stanislas présente une sélection de gravures et reliures de l’artiste, en regard de l’exposition qui se tiendra au château de Lunéville Graver le bois moderne Paul-Émile Colin (1867-1949) De Pont-Aven à l’Art déco .Tout public
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Bibliothèque Stanislas 43 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 38 83 bibliotheque@nancy.fr
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English :
The Stanislas Library presents a selection of the artist’s engravings and bindings, in conjunction with the exhibition Graver le bois moderne Paul-Émile Colin (1867-1949) De Pont-Aven à l’Art déco at the Château de Lunéville.
L’événement Exposition Paul Emile Colin et la bibliophilie Graver le bois moderne Nancy a été mis à jour le 2026-05-24 par DESTINATION NANCY
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