Balade Musicale, Baie-Mahault, Nancy
Balade Musicale, Baie-Mahault, Nancy dimanche 21 juin 2026.
Balade Musicale Dimanche 21 juin, 18h00 Baie-Mahault Meurthe-et-Moselle
Illimitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00
Une déambulation de musique locale et du monde dans la rue principale du et devant l’hôtel de ville.
Un public prit d’ivresse d’espace en espace.
En avant première « La Passerelle » orchestre d’instruments à cordes et à vents avec les jeunes de Démos.
Baie-Mahault rue de la République Nancy 54000 Mon Désert, Jeanne D’Arc, Saurupt, Clémenceau Meurthe-et-Moselle Grand Est https://baiemahault.fr
Une déambulation de musique locale et du monde dans la rue principale du et devant l’hôtel de ville.
©ministère de la Culture
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