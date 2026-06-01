Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade Musicale, Baie-Mahault, Nancy

Balade Musicale, Baie-Mahault, Nancy

Balade Musicale, Baie-Mahault, Nancy dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Baie-Mahault

Adresse : rue de la République

Ville : 54000 Nancy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : Illimitées

Balade Musicale Dimanche 21 juin, 18h00 Baie-Mahault Meurthe-et-Moselle

Illimitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

Une déambulation de musique locale et du monde dans la rue principale du et devant l’hôtel de ville.
Un public prit d’ivresse d’espace en espace.
En avant première « La Passerelle » orchestre d’instruments à cordes et à vents avec les jeunes de Démos.

Baie-Mahault rue de la République Nancy 54000 Mon Désert, Jeanne D’Arc, Saurupt, Clémenceau Meurthe-et-Moselle Grand Est https://baiemahault.fr
Une déambulation de musique locale et du monde dans la rue principale du et devant l’hôtel de ville.

©ministère de la Culture

À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)