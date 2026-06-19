Concert Ensemble Lyrique Interlude Fête de la Musique Eglise des Cordeliers Nancy dimanche 21 juin 2026.

Nancy

Concert Ensemble Lyrique Interlude Fête de la Musique

Eglise des Cordeliers 66 Grande Rue Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Concert lyrique de l’Ensemble Lyrique Interlude à l’occasion de la fête de la musique. Chœurs, solos.

Entrée libre.Tout public

0 .

Eglise des Cordeliers 66 Grande Rue Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 14 19 60 59

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English :

Lyric concert by the Ensemble Lyrique Interlude to celebrate the Fête de la Musique. Choirs, solos.

Free admission.

L’événement Concert Ensemble Lyrique Interlude Fête de la Musique Nancy a été mis à jour le 2026-06-15 par DESTINATION NANCY