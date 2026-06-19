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Concert Ensemble Lyrique Interlude Fête de la Musique Eglise des Cordeliers Nancy

Concert Ensemble Lyrique Interlude Fête de la Musique Eglise des Cordeliers Nancy dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Eglise des Cordeliers

Adresse : 66 Grande Rue

Ville : 54000 Nancy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Nancy

Concert Ensemble Lyrique Interlude Fête de la Musique

Eglise des Cordeliers 66 Grande Rue Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Concert lyrique de l’Ensemble Lyrique Interlude à l’occasion de la fête de la musique. Chœurs, solos.
Entrée libre.Tout public
0  .

Eglise des Cordeliers 66 Grande Rue Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 14 19 60 59 

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English :

Lyric concert by the Ensemble Lyrique Interlude to celebrate the Fête de la Musique. Choirs, solos.
Free admission.

L’événement Concert Ensemble Lyrique Interlude Fête de la Musique Nancy a été mis à jour le 2026-06-15 par DESTINATION NANCY

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