Spectacle Impro Comedy MJC Lillebonne Nancy
Spectacle Impro Comedy MJC Lillebonne Nancy vendredi 19 juin 2026.
Nancy
Spectacle Impro Comedy
MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 22:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Spectacle. Drôle. Improvisé. Interactif.
Pas de texte, pas de plan, pas de problème
Impro Comedy Live est un enchainement méga rapide de sketchs improvisés.
Tout est créé sur scène grâce à vos propositions.
Venez essayer de mettre nos comédiens en galère et voir si ils vont s’en sortir. (ou non)
Pour notre dernier spectacle de la saison, on s’est donné un défi une Spéciale Musique !
Cette fois-ci, il n’y a pas que le texte qu’on ne connaît pas, il y a aussi les mélodies.
Chansons improvisées, parodies, comédie musicale, contraintes sonores. On va explorer tous les styles, vraiment. Ça va envoyer du Sax !
Buvette et Petite Restauration disponible avant le spectacle et à l’entracte.
Réservations en ligne.
Plus d’infos sur le site internet.Tout public
6 .
MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 36 82 82 contact@mjclillebonne.fr
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English :
Spectacle. Funny. Improvised. Interactive.
No script, no plan, no problem
Impro Comedy Live is a mega-fast sequence of improvised sketches.
Everything is created on stage thanks to your suggestions.
Come and try to put our comedians through their paces and see if they can pull it off (or not)
For our last show of the season, we’ve set ourselves a challenge: a Music Special!
This time, it’s not just the text we don’t know, it’s also the melodies.
Improvised songs, parodies, musical comedy, sound constraints. We’re going to explore all styles, really. It’s going to be one hell of a Sax!
Refreshments and snacks available before the show and at intermission.
Online reservations.
More info on the website.
L’événement Spectacle Impro Comedy Nancy a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION NANCY
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