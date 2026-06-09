Spectacle Impro Comedy MJC Lillebonne Nancy

Nancy

Spectacle Impro Comedy

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 22:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Spectacle. Drôle. Improvisé. Interactif.

Pas de texte, pas de plan, pas de problème

Impro Comedy Live est un enchainement méga rapide de sketchs improvisés.

Tout est créé sur scène grâce à vos propositions.

Venez essayer de mettre nos comédiens en galère et voir si ils vont s’en sortir. (ou non)

Pour notre dernier spectacle de la saison, on s’est donné un défi une Spéciale Musique !

Cette fois-ci, il n’y a pas que le texte qu’on ne connaît pas, il y a aussi les mélodies.

Chansons improvisées, parodies, comédie musicale, contraintes sonores. On va explorer tous les styles, vraiment. Ça va envoyer du Sax !

Buvette et Petite Restauration disponible avant le spectacle et à l’entracte.

Réservations en ligne.

Plus d’infos sur le site internet.Tout public

6 .

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 36 82 82 contact@mjclillebonne.fr

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English :

Spectacle. Funny. Improvised. Interactive.

No script, no plan, no problem

Impro Comedy Live is a mega-fast sequence of improvised sketches.

Everything is created on stage thanks to your suggestions.

Come and try to put our comedians through their paces and see if they can pull it off (or not)

For our last show of the season, we’ve set ourselves a challenge: a Music Special!

This time, it’s not just the text we don’t know, it’s also the melodies.

Improvised songs, parodies, musical comedy, sound constraints. We’re going to explore all styles, really. It’s going to be one hell of a Sax!

Refreshments and snacks available before the show and at intermission.

Online reservations.

More info on the website.

L’événement Spectacle Impro Comedy Nancy a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION NANCY