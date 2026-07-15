Concert Amours d’été Clairs-obscurs & vibrations sensibles entrées 38 bis avenue du Maréchal Juin, rue Dupont des Loges et avenue Boffrand Nancy
dimanche 2 août 2026 · entrées 38 bis avenue du Maréchal Juin, rue Dupont des Loges et avenue Boffrand · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert Amours d’été Clairs-obscurs & vibrations sensibles
entrées 38 bis avenue du Maréchal Juin, rue Dupont des Loges et avenue Boffrand Parc Sainte-Marie Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 16:30:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Line-up du jour :
16h30 Abyssan (Nancy)
18h Rosaly (Nancy)Tout public
0 .
entrées 38 bis avenue du Maréchal Juin, rue Dupont des Loges et avenue Boffrand Parc Sainte-Marie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00
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English :
Today’s Lineup%A0:%A0
4:30 p.m. Abyssan (Nancy)%A0
6:00 p.m. Rosaly (Nancy)
L’événement Concert Amours d’été Clairs-obscurs & vibrations sensibles Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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