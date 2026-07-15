UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nancy

Concert Amours d’été Clairs-obscurs & vibrations sensibles entrées 38 bis avenue du Maréchal Juin, rue Dupont des Loges et avenue Boffrand Nancy

dimanche 2 août 2026 · entrées 38 bis avenue du Maréchal Juin, rue Dupont des Loges et avenue Boffrand · Nancy

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
entrées 38 bis avenue du Maréchal Juin, rue Dupont des Loges et avenue Boffrand
Adresse
Parc Sainte-Marie
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Concert Amours d’été Clairs-obscurs & vibrations sensibles

entrées 38 bis avenue du Maréchal Juin, rue Dupont des Loges et avenue Boffrand Parc Sainte-Marie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 16:30:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Line-up du jour : 
16h30 Abyssan (Nancy) 
18h Rosaly (Nancy)Tout public
0  .

entrées 38 bis avenue du Maréchal Juin, rue Dupont des Loges et avenue Boffrand Parc Sainte-Marie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Today’s Lineup%A0:%A0
4:30 p.m. Abyssan (Nancy)%A0
6:00 p.m. Rosaly (Nancy)

L’événement Concert Amours d’été Clairs-obscurs & vibrations sensibles Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)