Dédicace Jeanne Logel, Le Hall du Livre, Nancy

Dédicace Jeanne Logel Samedi 20 juin, 16h00 Le Hall du Livre Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Depuis des siècles, la plume fascine autant qu’elle émerveille. Symbole de grâce et d’exotisme, elle traverse l’histoire humaine en parant les souverains, en sublimant les oeuvres d’art et en enrichissant les traditions culturelles du monde entier. Mais derrière cette légèreté apparente se cache un métier d’une rare technicité : la plumasserie. Véritable anthologie vivante, tissée de recherches, d’observations et de rencontres, cet ouvrage ouvre les portes sur une part essentielle de notre patrimoine, où la matière devient message et le geste mémoire.

Jeanne Logel est diplômée en Histoire de l’Art à l’École du Louvre. Elle s’est spécialisée dans la préservation et la mise en valeur des métiers d’art d’exception mettant en lumière la manière dont les savoir-faire ancestraux nourrissent le paysage artistique et artisanal d’aujourd’hui. Jeanne est actuellement à l’Essec, en programme Grande École, et aspire à participer à la mise en valeur des artisanats d’exception dans l’univers du luxe.

Le Hall du Livre 53-55 rue Saint Dizier,Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est

Depuis des siècles, la plume fascine autant qu’elle émerveille. Symbole de grâce et d’exotisme, elle traverse l’histoire humaine en parant les souverains, en sublimant les oeuvres d’art et en … Dédicace