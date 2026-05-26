Journées de l’Art nouveau Atelier Expériences Végétales Musée de l’école de Nancy Nancy

Nancy

Journées de l’Art nouveau Atelier Expériences Végétales

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Nancy célèbre l’Art nouveau !

Venez découvrir ce riche et unique patrimoine au cours d’un week-end festif, marqué par un programme d’activités et de visites destiné aux petits comme aux grands curieux. En collaboration avec le Réseau Art nouveau, soutenu par le programme Europe Créative de la Commission Européenne.

Les tout-petits explorent couleurs et outils avec des peintures naturelles et des tampons variés. Un moment ludique et sensoriel pour créer librement, à leur rythme.

Une activité à faire en famille, à partir de 18 mois.

En accès libre et en continu, dans la limite des places disponibles.Enfants

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Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

Nancy celebrates Art Nouveau!

Come and discover this rich and unique heritage over a festive weekend, with a program of activities and visits for young and old alike. In collaboration with the Réseau Art Nouveau, supported by the European Commission’s Creative Europe program.

Toddlers explore colors and tools with natural paints and a variety of stamps. A playful, sensory moment to create freely, at their own pace.

A family activity for children aged 18 months and over.

Continuous free access, subject to availability.

L’événement Journées de l’Art nouveau Atelier Expériences Végétales Nancy a été mis à jour le 2026-05-24 par DESTINATION NANCY