Spectacle Odyssée Nancy

Spectacle Odyssée

10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-03 21:30:00

fin : 2026-06-05 23:05:00

2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05

ODYSSÉE Ulysse veut rentrer chez lui. Après la guerre de Troie, il est temps pour le héros de revenir du combat. Détachée du cadre posé par la guerre, la pièce donne à voir un homme en temps de paix, questionnant sa place de simple mortel sur la terre. C’est par la ruse et la vengeance qu’il retrouvera sa place de roi, d’époux et de père, se confrontant sur la route aux monstres et aux dieux.

Dans une mise en scène épurée convoquant toute la puissance de l’imaginaire, Pauline Bayle donne aux deux textes toute leur puissance pour faire entendre la parole d’Homère. Des mots écrits huit siècles avant J.-C. qui résonnent furieusement avec l’histoire contemporaine.Tout public

10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

English :

ODYSSEY Ulysses wants to go home. After the Trojan War, it’s time for the hero to return from battle. Detached from the framework set by the war, the play shows a man in peacetime, questioning his place as a mere mortal on earth. Through cunning and vengeance, he regains his place as king, husband and father, confronting monsters and gods along the way.

Pauline Bayle?s uncluttered staging draws on the full power of the imagination, giving the two texts their full power to make Homer?s words heard. Words written eight centuries B.C. that resonate furiously with contemporary history.

German :

ODYSSEE Odysseus will nach Hause zurückkehren. Nach dem Trojanischen Krieg ist es für den Helden an der Zeit, aus dem Kampf zurückzukehren. Losgelöst von dem durch den Krieg vorgegebenen Rahmen zeigt das Stück einen Mann in Friedenszeiten, der seinen Platz als einfacher Sterblicher auf der Erde in Frage stellt. Durch List und Rache findet er seinen Platz als König, Ehemann und Vater wieder, wobei er sich auf dem Weg mit Monstern und Göttern auseinandersetzt.

In einer schlichten Inszenierung, die die ganze Kraft des Imaginären aufruft, gibt Pauline Bayle den beiden Texten ihre ganze Kraft, um Homers Worte hörbar zu machen. Worte, die acht Jahrhunderte vor Christus geschrieben wurden, klingen wütend in der heutigen Geschichte nach.

Italiano :

ODISSEO Ulisse vuole tornare a casa. Dopo la guerra di Troia, per l’eroe è tempo di tornare dalla battaglia. Staccandosi dal quadro stabilito dalla guerra, l’opera mostra un uomo in pace, che si interroga sul suo posto di semplice mortale sulla terra. È attraverso l’astuzia e la vendetta che riconquista il suo posto di re, marito e padre, affrontando mostri e dei lungo il cammino.

In una produzione essenziale che attinge a tutta la potenza dell’immaginazione, Pauline Bayle dà ai due testi tutta la loro forza per far sentire le parole di Omero. Parole scritte otto secoli prima di Cristo che risuonano furiosamente con la storia contemporanea.

Espanol :

ODISEA Ulises quiere volver a casa. Tras la guerra de Troya, ha llegado el momento de que el héroe regrese de la batalla. Separado del marco establecido por la guerra, la obra muestra a un hombre en paz, que se cuestiona su lugar como simple mortal en la tierra. A través de la astucia y la venganza, recupera su lugar como rey, esposo y padre, enfrentándose a monstruos y dioses por el camino.

En una puesta en escena depurada, que recurre a toda la fuerza de la imaginación, Pauline Bayle da a los dos textos toda su fuerza para hacer oír las palabras de Homero. Palabras escritas ocho siglos antes de Cristo que resuenan con furia en la historia contemporánea.

