Atelier d’initiation à la pratique de la technique à pierre sèche, Jardin du CAUE 54, Nancy

Atelier d’initiation à la pratique de la technique à pierre sèche Vendredi 5 juin, 08h00, 13h00 Jardin du CAUE 54 Meurthe-et-Moselle

Visite libre et initiation pratique limitée à 8 participants par créneaux (8 le matin et 8 l’après-midi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T13:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

C’est l’occasion de venir acquérir les connaissances de base de cette technique ancestrale pour la construction ou la restauration d’un mur en pierre sèche du démontage à la pose des couronnements :

– de se familiariser avec les différents paramètres à prendre en compte (sol et ouvrage), à commencer par bien préparer son chantier avec le démontage, le tri des pierres, la pose de gabarits dans le respect de la forme et la précision de l’ouvrage à réaliser;

– d’assimiler les principes de »montage à pierre sèche » avec le rôle précis des pierres selon leurs formats, les gestes d’acheminement, de taille, de pose selon un appareillage précis – assisé, opus incertum ou autre, de calage et de blocage;

– de comprendre l’utilité et la pose soignée des pierres de drain;

– de se familiariser avec les divers contrôles nécessaires à la juste construction de l’ouvrage dans ses dimensions prédéfinies (abaques, fruit ou aplomb, guides, pendage ou niveau).

Jardin du CAUE 54 48 rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy Nancy 54100 Haussonville, Blandan, Donop Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 94 51 78 http://www.caue54.com https://www.caue54.fr/agenda [{« type »: « phone », « value »: « 0383945318 »}, {« type »: « email », « value »: « lbonaccini@caue54.departement54.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.caue54.fr/agenda »}] Le jardin du CAUE 54, en dehors des essences végétales qui s’y trouvent, présente la technique de culture de fruitiers en espaliers, mais aussi son jardin de pierre incluant un espace démonstrateur de la technique à pierre sèche décliné avec les pierres de Pays. Ligne der bus T11 – arrêt devant l’entrée du Conseil Départemental. Pas de stationnement possible dans l’enceinte du CD et stationnement payant en abords.

C’est l’occasion de venir acquérir les connaissances de base de cette technique ancestrale pour la construction ou la restauration d’un mur en pierre sèche du démontage à la pose des couronnements :

©Luc Bonaccini – CAUE 54