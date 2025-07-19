Spectacle Iliade Nancy
Spectacle Iliade Nancy mardi 2 juin 2026.
Spectacle Iliade
10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Début : Mardi Mardi 2026-06-02 20:00:00
fin : 2026-06-02 21:25:00
2026-06-02 2026-06-04 2026-06-05
ILIADE C’est la guerre entre les Grecs et les Troyens. Entre colère et compassion, chacun chacune s’accroche à la vie comme au combat. Achille, Hélène, Andromaque, Hector, Agamemnon, ces cinq personnages nourrissent depuis toujours nos mythologies.
Dynamitant les clichés et les genres, cinq comédiens et comédiennes s’emparent de ces personnages et donnent vie avec force à l’épopée d’Homère.
Dans une mise en scène épurée convoquant toute la puissance de l’imaginaire, Pauline Bayle donne aux deux textes toute leur puissance pour faire entendre la parole d’Homère. Des mots écrits huit siècles avant J.-C. qui résonnent furieusement avec l’histoire contemporaine.Tout public
10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42
English :
ILIADE It’s war between the Greeks and the Trojans. Between anger and compassion, each of them clings to life and battle. Achilles, Helen, Andromache, Hector, Agamemnon: these five characters have always been part of our mythology.
Breaking down clichés and genres, five actors and actresses take on these characters and bring Homer?s epic forcefully to life.
Pauline Bayle?s uncluttered staging summons all the power of the imagination, giving the two texts all their power to make Homer?s words heard. Words written eight centuries B.C. that resonate furiously with contemporary history.
German :
ILIADE Es herrscht Krieg zwischen den Griechen und den Trojanern. Zwischen Wut und Mitgefühl klammert sich jeder von ihnen an das Leben und an den Kampf. Achilles, Helena, Andromache, Hektor, Agamemnon diese fünf Figuren haben schon immer unsere Mythologien genährt.
Fünf Schauspieler und Schauspielerinnen, die Klischees und Genres sprengen, übernehmen diese Figuren und erwecken Homers Epos mit Kraft zum Leben.
In einer schlichten Inszenierung, die die ganze Kraft des Imaginären aufruft, verleiht Pauline Bayle den beiden Texten ihre ganze Kraft, um Homers Worte hörbar zu machen. Worte, die acht Jahrhunderte vor Christus geschrieben wurden, klingen wütend in der heutigen Geschichte nach.
Italiano :
ILIADE È guerra tra Greci e Troiani. Tra rabbia e compassione, ognuno di loro si aggrappa alla vita e alla battaglia. Achille, Elena, Andromaca, Ettore, Agamennone: questi cinque personaggi fanno parte da sempre della nostra mitologia.
Rompendo i cliché e i generi, cinque attori si calano nei panni di questi personaggi e fanno rivivere con forza l’epopea di Omero.
La messa in scena di Pauline Bayle, priva di fronzoli, fa leva su tutta la potenza dell’immaginazione, dando ai due testi tutta la loro forza per far sentire le parole di Omero. Parole scritte otto secoli prima di Cristo che risuonano furiosamente con la storia contemporanea.
Espanol :
ILIADE Es la guerra entre griegos y troyanos. Entre la ira y la compasión, cada uno de ellos se aferra a la vida y a la batalla. Aquiles, Helena, Andrómaca, Héctor, Agamenón: estos cinco personajes siempre han formado parte de nuestra mitología.
Rompiendo tópicos y géneros, cinco actores asumen estos personajes y dan vida con fuerza a la epopeya de Homero.
En una puesta en escena depurada que recurre a todo el poder de la imaginación, Pauline Bayle da a los dos textos todo su poder para hacer oír las palabras de Homero. Palabras escritas ocho siglos antes de Cristo que resuenan con furia en la historia contemporánea.
