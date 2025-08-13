Concert Classique Ensemble Stanislas Nancy
Concert Classique Ensemble Stanislas Nancy lundi 1 juin 2026.
Nancy
Concert Classique Ensemble Stanislas
3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-06-01 20:00:00
fin : 2026-06-01 22:00:00
Date(s) :
2026-06-01
Les interprètes des vents et des cordes de l’Ensemble Stanislas propose un concert de musique de chambre avec Summer Music de Samuel Barber pour Quintette à vent, suivi du Quatuor à cordes n°2 de Serge Prokofiev et de Kleine Kammermusik pour Quintette à ventde Paul Hindemith. Trois regards sur la modernité de la musique du XXè siècle de l’Europe aux Etats-Unis. En préambule du concert une présentation de la programmation de la saison 2026-2027.Tout public
10 .
3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
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English :
The Ensemble Stanislas wind and string players present a chamber music concert featuring Samuel Barber’s Summer Music for Wind Quintet, followed by Serge Prokofiev’s String Quartet No. 2 and Paul Hindemith’s Kleine Kammermusik for Wind Quintet. Three glimpses into the modernity of 20th-century music from Europe to the United States. As a preamble to the concert, a presentation of the program for the 2026-2027 season.
L’événement Concert Classique Ensemble Stanislas Nancy a été mis à jour le 2026-05-05 par DESTINATION NANCY
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