Concert 10 ans de l’Orchestre Ensemble Arcovivo Temple protestant Nancy

Nancy

Concert 10 ans de l’Orchestre Ensemble Arcovivo

Temple protestant Place André Maginot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Pour son 10e anniversaire, l’ensemble Arcovivo (orchestre à cordes de musiciens amateurs) organise un concert le samedi 30 mai à 20h30 au temple protestant de Nancy.

Nous aurons l’honneur de partager ce concert avec le Polybahnchor, un ensemble vocal de Zurich, créé par la fondatrice de l’Ensemble Arcovivo, Marion Revel.

Au programme: chants et musiques issus d’un répertoire varié.Tout public

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Temple protestant Place André Maginot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 73 78 74 75

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English :

For its 10th anniversary, the Arcovivo ensemble (a string orchestra of amateur musicians) is organizing a concert on Saturday May 30 at 8:30 pm at Nancy’s Protestant temple.

We will have the honor of sharing this concert with the Polybahnchor, a vocal ensemble from Zurich, created by the founder of Ensemble Arcovivo, Marion Revel.

On the program: songs and music from a varied repertoire.

L’événement Concert 10 ans de l’Orchestre Ensemble Arcovivo Nancy a été mis à jour le 2026-05-14 par DESTINATION NANCY