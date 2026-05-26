Atelier Les rois du bluff ! Muséum-Aquarium Nancy

Nancy

Atelier Les rois du bluff !

Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

6.1

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 10:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-31 2026-06-08

ANIMATIONS DES TOUT-PETITS 3 6 ANS

Les humains sont loin d’être les seuls tricheurs du règne animal ! Qu’ils se fassent passer pour plus grands, plus dangereux ou même pour un tout autre animal, venez en apprendre davantage sur les champions de la triche dans le monde animal.

Pré-inscription par mail.Enfants

6.1 .

Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97 public-man@grandnancy.eu

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English :

ACTIVITIES FOR TODDLERS AGED 3 6

Humans are far from the only cheaters in the animal kingdom! Whether they’re pretending to be bigger, more dangerous or even a completely different animal, come and learn more about the champions of cheating in the animal world.

Pre-registration by e-mail.

L’événement Atelier Les rois du bluff ! Nancy a été mis à jour le 2026-05-24 par DESTINATION NANCY