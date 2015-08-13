Concert Sous vos yeux Sans vos yeux Théâtre La Voyageuse Nancy

Concert Sous vos yeux Sans vos yeux

Venez vivre l’expérience inédite d’un concert dans le noir absolu.

Quatre auteurs-compositeurs interprètent à tour de rôle leur répertoire devant un auditoire plongé dans l’obscurité… Une manière insolite d’écouter et de ressentir les chansons, pour les artistes comme pour le public.

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20 theatrelavoyageuse@gmail.com

Come and enjoy the unique experience of a concert in total darkness.

Four singer-songwriters take it in turns to perform their repertoire for an audience plunged into darkness… An unusual way to listen to and feel the songs, for artists and audience alike.

No wheelchair access.

