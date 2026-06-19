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Concert Chœur Nancy Ducale Magnificat Église Saint Léon Nancy

Concert Chœur Nancy Ducale Magnificat Église Saint Léon Nancy samedi 27 juin 2026.

Lieu : Église Saint Léon

Adresse : 24 rue Saint Léon

Ville : 54000 Nancy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 15 Tarif de base plein tarif

Nancy

Concert Chœur Nancy Ducale Magnificat

Église Saint Léon 24 rue Saint Léon Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Venez assister au concert Magnificat !

Réservation sur place ou sur le site internet.Tout public
15  .

Église Saint Léon 24 rue Saint Léon Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 32 01 82 99 

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English :

Come see the Magnificat concert!

Reservations can be made in person or on the website.

L’événement Concert Chœur Nancy Ducale Magnificat Nancy a été mis à jour le 2026-06-16 par DESTINATION NANCY

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