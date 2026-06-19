Concert Chœur Nancy Ducale Magnificat Église Saint Léon Nancy
Concert Chœur Nancy Ducale Magnificat Église Saint Léon Nancy samedi 27 juin 2026.
Nancy
Concert Chœur Nancy Ducale Magnificat
Église Saint Léon 24 rue Saint Léon Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez assister au concert Magnificat !
Réservation sur place ou sur le site internet.Tout public
15 .
Église Saint Léon 24 rue Saint Léon Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 32 01 82 99
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English :
Come see the Magnificat concert!
Reservations can be made in person or on the website.
L’événement Concert Chœur Nancy Ducale Magnificat Nancy a été mis à jour le 2026-06-16 par DESTINATION NANCY
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