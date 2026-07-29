Exposition EssentiELLES Nancy

Informations pratiques

Nancy

Exposition EssentiELLES

42 avenue de la Libération Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-18 08:00:00

fin : 2026-10-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-18

La BU Lettres et SHS accueillera du 18 août au 21 octobre 2026 une exposition de photographies de l’artiste Isabelle Mansuy.

Sur scène, la lumière ne fait pas de distinction. Elle éclaire celles et ceux qui jouent, qui créent, qui habitent l’instant. Et pourtant… Au sein de la programmation musicale, les femmes musiciennes restent encore dans l’ombre. Par cette exposition, Isabelle Mansuy ne cherche pas à prouver qu’elles existent, mais à leur donner l’espace qu’elles occupent déjà.

EssentiELLES propose de regarder autrement, par l’écoute des images. Entouré de ces musiciennes qui jouent de concert, le visiteur attentif vibre avec elles… Chaque cliché de cette série, pris sur le vif en concert, impacte par la présence de ces artistes. Elles viennent d’horizons multiples, de temporalités différentes. Leurs voix, leurs gestes, leurs instruments ouvrent des mondes singuliers, chacun traversé de nuances, de rythmes, de messages propres à elles. Elles sont talentueuses, inspirées et inspirantes.

La photographe Isabelle Mansuy/FreEza Photography a voulu les mettre en lumière.

Elle allie sa passion de la photographie avec celle de la musique. La prise de vues d’artistes en live est sa spécialité. À travers ses portraits pris sur le vif, elle transmet un moment particulier, au paroxysme du son, de l’intention et de l’émotion.

Exposition gratuite, accessible aux personnes à mobilité réduite.Tout public

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42 avenue de la Libération Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 72 74 09 80

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English :

From August 18 to October 21, 2026, the Humanities and Social Sciences Library will host an exhibition of photographs by artist Isabelle Mansuy.

On stage, the light makes no distinctions. It illuminates those who perform, who create, who live in the moment. And yet… In the world of music, female musicians still remain in the shadows. Through this exhibition, Isabelle Mansuy does not seek to “prove” that they exist, but rather to give them the space they already occupy.

%AB EssentiELLES %BB invites us to see things differently, by listening to the images. Surrounded by these female musicians performing together, the attentive visitor resonates with them… Each photograph in this series, captured spontaneously during a concert, makes a powerful impression through the presence of these artists. They come from diverse backgrounds and different eras. Their voices, their movements, and their instruments open up unique worlds, each imbued with nuances, rhythms, and messages that are uniquely their own. They are talented, inspired, and inspiring.

The photographer—Isabelle Mansuy/FreEza Photography—wanted to shine a light on them.

She combines her passion for photography with her love of music. Photographing artists live is her specialty. Through her candid portraits, she captures a special moment at the peak of sound, intention, and emotion.

Free exhibition, accessible to people with limited mobility.

L’événement Exposition EssentiELLES Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY