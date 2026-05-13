Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ACT Radio Déclic 40 ans Café solidaire Toul

ACT Radio Déclic 40 ans Café solidaire Toul

ACT Radio Déclic 40 ans Café solidaire Toul vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Place Henri Miller

Ville : 54200 Toul

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Toul

ACT Radio Déclic 40 ans Café solidaire

Place Henri Miller Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 20:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Venez échanger autour de la citoyenneté et du vivre ensemble dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Le temps d’un café, le Conseil Citoyen de la ville de Toul vous invite à partager vos idées, vos expériences et vos envies pour faire vivre la ville autrement.
Un moment d’échange ouvert à tous, pour discuter, se rencontrer et construire ensemble.Tout public
0  .

Place Henri Miller Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 90 90  contact@radiodeclic.fr

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English :

Come and talk about citizenship and living together in a warm and friendly atmosphere!

Over a coffee, the Toul Citizen Council invites you to share your ideas, experiences and desires for a new way of living in Toul.
It’s an opportunity for everyone to discuss, meet and build together.

L’événement ACT Radio Déclic 40 ans Café solidaire Toul a été mis à jour le 2026-05-13 par MT TERRES TOULOISES

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