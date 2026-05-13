ACT Radio Déclic 40 ans Café solidaire Toul
ACT Radio Déclic 40 ans Café solidaire Toul vendredi 12 juin 2026.
Toul
ACT Radio Déclic 40 ans Café solidaire
Place Henri Miller Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 20:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Venez échanger autour de la citoyenneté et du vivre ensemble dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
Le temps d’un café, le Conseil Citoyen de la ville de Toul vous invite à partager vos idées, vos expériences et vos envies pour faire vivre la ville autrement.
Un moment d’échange ouvert à tous, pour discuter, se rencontrer et construire ensemble.Tout public
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Place Henri Miller Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 90 90 contact@radiodeclic.fr
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English :
Come and talk about citizenship and living together in a warm and friendly atmosphere!
Over a coffee, the Toul Citizen Council invites you to share your ideas, experiences and desires for a new way of living in Toul.
It’s an opportunity for everyone to discuss, meet and build together.
L’événement ACT Radio Déclic 40 ans Café solidaire Toul a été mis à jour le 2026-05-13 par MT TERRES TOULOISES
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