Toul

ACT Radio Déclic 40 ans Café solidaire

Place Henri Miller Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 20:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Venez échanger autour de la citoyenneté et du vivre ensemble dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

Le temps d’un café, le Conseil Citoyen de la ville de Toul vous invite à partager vos idées, vos expériences et vos envies pour faire vivre la ville autrement.

Un moment d’échange ouvert à tous, pour discuter, se rencontrer et construire ensemble.Tout public

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Place Henri Miller Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 90 90 contact@radiodeclic.fr

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English :

Come and talk about citizenship and living together in a warm and friendly atmosphere!

Over a coffee, the Toul Citizen Council invites you to share your ideas, experiences and desires for a new way of living in Toul.

It’s an opportunity for everyone to discuss, meet and build together.

L’événement ACT Radio Déclic 40 ans Café solidaire Toul a été mis à jour le 2026-05-13 par MT TERRES TOULOISES