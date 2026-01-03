Salon du Livre de Toul Toul

Salon du Livre de Toul

2 Place des Clercs Toul Meurthe-et-Moselle

Juste avant l’été et les grandes vacances, le Salon du Livre de Toul est le moment privilégié pour remplir sa pile à lire et trouver le roman qui partira sur la plage !

Une occasion aussi de rencontrer les auteurs, faire dédicacer ses livres !

Dans le cloître de la cathédrale, rencontrez quelques 120 auteurs, répartis entre la librairie Bossuet et quelques 30 maisons d’éditions régionales.

L’accès libre à l’événement vous fera profiter pendant 2 jours d’animations pour tous les publics lectures pour petits et grands, débats, conférences, ateliers de création, jeux.

La diversité sera au rendez-vous avec des livres allant de la bande dessinée au roman, en passant par le manga et les livres d’art.

Que vous soyez passionnés d’histoire, de littérature ou simplement en quête d’un moment magique en famille, ce week-end promet une expérience inoubliable pour tous !Tout public

2 Place des Clercs Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 90 60

