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ACT Radio Déclic 40 ans ML Show Pôle Industriel Toul

ACT Radio Déclic 40 ans ML Show Pôle Industriel Toul

ACT Radio Déclic 40 ans ML Show Pôle Industriel Toul mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Pôle Industriel

Adresse : 651 Rue Guy Pernin Secteur A

Ville : 54200 Toul

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Toul

ACT Radio Déclic 40 ans ML Show

Pôle Industriel 651 Rue Guy Pernin Secteur A Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10 12:00:00

Date(s) :
2026-06-10

La Mission Locale de Toul fait son Show !

Les jeunes de la Mission Locale prennent l’antenne sur Radio Déclic

À écouter en direct sur les ondes ou en streaming sur notre site !

Venez découvrir leurs voix, leurs idées et partager un moment d’échange autour d’une émission vivante et engagée.

La diffusion sera suivie d’une conférence dédiée à l’accompagnement des jeunes, en présence d’un représentant de la Mission Locale

On vous attend nombreux !

Vous pouvez vous inscrire à chaque événement juste ici.Tout public
0  .

Pôle Industriel 651 Rue Guy Pernin Secteur A Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 90 90  contact@radiodeclic.fr

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English :

Toul’s Mission Locale puts on a show!

Mission Locale young people take to the airwaves on Radio Déclic

Listen live on air or stream on our website!

Come and discover their voices, their ideas and share a moment of exchange around a lively and committed program.

The broadcast will be followed by a conference dedicated to supporting young people, in the presence of a Mission Locale representative

We look forward to seeing you there!

You can register for each event here.

L’événement ACT Radio Déclic 40 ans ML Show Toul a été mis à jour le 2026-05-13 par MT TERRES TOULOISES

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