ACT Radio Déclic 40 ans ML Show Pôle Industriel Toul

Toul

ACT Radio Déclic 40 ans ML Show

Pôle Industriel 651 Rue Guy Pernin Secteur A Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-10 12:00:00

Date(s) :

2026-06-10

La Mission Locale de Toul fait son Show !

Les jeunes de la Mission Locale prennent l’antenne sur Radio Déclic

À écouter en direct sur les ondes ou en streaming sur notre site !

Venez découvrir leurs voix, leurs idées et partager un moment d’échange autour d’une émission vivante et engagée.

La diffusion sera suivie d’une conférence dédiée à l’accompagnement des jeunes, en présence d’un représentant de la Mission Locale

On vous attend nombreux !

Vous pouvez vous inscrire à chaque événement juste ici.Tout public

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Pôle Industriel 651 Rue Guy Pernin Secteur A Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 90 90 contact@radiodeclic.fr

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English :

Toul’s Mission Locale puts on a show!

Mission Locale young people take to the airwaves on Radio Déclic

Listen live on air or stream on our website!

Come and discover their voices, their ideas and share a moment of exchange around a lively and committed program.

The broadcast will be followed by a conference dedicated to supporting young people, in the presence of a Mission Locale representative

We look forward to seeing you there!

You can register for each event here.

L’événement ACT Radio Déclic 40 ans ML Show Toul a été mis à jour le 2026-05-13 par MT TERRES TOULOISES