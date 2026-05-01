Concert Diotima et Orchestre à l’école Toul Salle de l’Arsenal Toul
Concert Diotima et Orchestre à l’école Toul Salle de l’Arsenal Toul vendredi 22 mai 2026.
Toul
Concert Diotima et Orchestre à l’école Toul
Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Les Orchestres à l’école ont la chance de partager un concert exceptionnel avec un quatuor d’envergure international, Diotima.
Participation libreTout public
0 .
Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Orchestres à l’école is fortunate to share an exceptional concert with an international quartet, Diotima.
Free admission
L’événement Concert Diotima et Orchestre à l’école Toul Toul a été mis à jour le 2026-05-04 par MT TERRES TOULOISES
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