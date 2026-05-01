Concert Diotima et Orchestre à l’école Toul Salle de l’Arsenal Toul

Toul

Concert Diotima et Orchestre à l’école Toul

Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Les Orchestres à l’école ont la chance de partager un concert exceptionnel avec un quatuor d’envergure international, Diotima.

Participation libreTout public

0 .

Salle de l’Arsenal 15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Orchestres à l’école is fortunate to share an exceptional concert with an international quartet, Diotima.

Free admission

L’événement Concert Diotima et Orchestre à l’école Toul Toul a été mis à jour le 2026-05-04 par MT TERRES TOULOISES