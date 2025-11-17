Toul Flamboyante Fête médiévale Toul

Toul Flamboyante Fête médiévale

Plongez dans l’ambiance envoûtante du Moyen Âge lors de Toul Flamboyante ! Cet événement métamorphosera les rues de Toul, avec une installation majestueuse aux abords de la cathédrale St-Étienne.

Des échoppes regorgeant de trésors médiévaux tenues par des artisans passionnés, des spectacles équestres captivants, des concerts envoûtants et des animations variées plongeront les visiteurs de tous âges dans une atmosphère authentique du Moyen Âge.

Artisanat & Produits de Terroir

Au pied de la Cathédrale Saint-Etienne, plongez dans le quotidien des gens du Moyen Âge.

Dans leurs échoppes de bois, des artisans et commerçants costumés, venant de toute la France et de contrées lointaines, mettent à l’honneur des savoir-faire aujourd’hui disparus, pour vous proposer des produits qui raviront les plus gourmands et les amoureux d’art médiéval.

Bijoux, accessoires en cuir, en bois ou en fer forgé, costumes et armures, jeux et jouets pour toute la famille … mais aussi salaisons et fromages, confiseries, gâteaux et pains à l’ancienne, hypocras et hydromel seront à l’honneur pour vous sustenter le temps d’un week-end festif aux saveurs d’antan.

Restauration médiévale

Tavernes et échoppes vous proposent de réveiller vos papilles pour découvrir la cuisine médiévale. Breuvages ancestraux et recettes vieilles de plusieurs millénaires vous transporteront au Moyen Âge. Laissez-vous guider par l’odeur des effilochés de cochons et brioches cuits à la broche, des fouées, sortes de pains pitta à l’occidental et venez vous rafraîchir d’une choppe d’hydromel, hypocras et autres boissons pour goûter à la saveur des banquets d’autrefois !

Découvrez la vie civile et militaire lorraine avec les troupes de reconstitutions historiques invitées. Diverses démonstrations autour de la vie quotidienne des gens du Moyen Âge vous feront découvrir les différents aspects de leur vie combats, artillerie, archerie, travail de la laine, cuisine, enluminure, calligraphie, jeux …

Découvrez des savoir-faire médiévaux au travers d’ateliers pour toute la famille avec les compagnies historiques. Profitez de leurs expériences pour apprendre à façonner de vos mains comme à l’époque médiévale.

Profitez également des nombreux jeux et défis qui vous attendent pour petits et grands sur la Place des Clercs ! De quoi testez votre adresse et vos capacités de chevaliers pour une immersion complète.Tout public

Place Charles de Gaulle Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 76 41 culturel@mairie-toul.fr

English :

Immerse yourself in the enchanting atmosphere of the Middle Ages at Toul Flamboyante! This event will transform the streets of Toul, with a majestic installation around St-Étienne Cathedral.

Stalls brimming with medieval treasures run by passionate craftsmen, captivating equestrian shows, spellbinding concerts and a variety of entertainment will immerse visitors of all ages in an authentic medieval atmosphere.

Crafts & Local Products

At the foot of Saint-Etienne’s Cathedral, immerse yourself in the everyday life of medieval people.

In their wooden stalls, costumed craftsmen and shopkeepers from all over France and farther afield are showcasing skills that have now disappeared, and offering products that will delight gourmets and lovers of medieval art alike.

Jewelry, leather, wooden and wrought-iron accessories, costumes and armour, games and toys for all the family… as well as cured meats and cheeses, confectionery, cakes and old-fashioned breads, hypocras and mead will be on show to satiate you for a festive weekend of old-fashioned flavours.

Medieval catering

Taverns and stalls invite you to awaken your taste buds and discover medieval cuisine. Ancestral beverages and recipes dating back thousands of years will transport you back to the Middle Ages. Let the scent of spit-roasted pigs and buns, fouées (a kind of Western-style pitta bread) guide you, and refresh yourself with a mug of mead, hypocras and other beverages to taste the flavors of banquets of yesteryear!

Discover civil and military life in Lorraine with guest re-enactors. Various demonstrations based on the daily life of people in the Middle Ages will introduce you to the different aspects of their lives: combat, artillery, archery, woolworking, cooking, illumination, calligraphy, games…

Discover medieval skills through workshops for the whole family with historical companies. Take advantage of their experience to learn how to make things with your hands, just like in medieval times.

And don’t forget the many games and challenges awaiting young and old on Place des Clercs! Test your skills and knightly abilities for a complete immersion experience.

German :

Tauchen Sie bei Toul Flamboyante in die bezaubernde Atmosphäre des Mittelalters ein! Dieses Ereignis wird die Straßen von Toul verwandeln, mit einer majestätischen Installation am Rande der Kathedrale St-Etienne.

Stände voller mittelalterlicher Schätze, die von leidenschaftlichen Handwerkern betrieben werden, fesselnde Reitvorführungen, bezaubernde Konzerte und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm versetzen Besucher aller Altersgruppen in eine authentische mittelalterliche Atmosphäre.

Kunsthandwerk & Produkte aus der Region

Am Fuße der Kathedrale Saint-Etienne können Sie in den Alltag der Menschen im Mittelalter eintauchen.

In ihren Holzbuden stellen kostümierte Handwerker und Händler aus ganz Frankreich und fernen Ländern heute ausgestorbene Fertigkeiten in den Vordergrund und bieten Ihnen Produkte an, die sowohl die Feinschmecker als auch die Liebhaber mittelalterlicher Kunst begeistern werden.

Schmuck, Accessoires aus Leder, Holz oder Schmiedeeisen, Kostüme und Rüstungen, Spiele und Spielzeug für die ganze Familie … aber auch Pökelfleisch und Käse, Süßwaren, Kuchen und Brot nach alter Tradition, Hypokras und Met stehen im Mittelpunkt, um Sie an einem festlichen Wochenende mit den Geschmäckern vergangener Zeiten zu verköstigen.

Mittelalterliches Essen und Trinken

Tavernen und Stände laden Sie dazu ein, Ihre Geschmacksnerven zu wecken und die mittelalterliche Küche zu entdecken. Uralte Getränke und Jahrtausende alte Rezepte versetzen Sie ins Mittelalter. Lassen Sie sich vom Duft der am Spieß gebackenen Schweinefilets und Brioches leiten, von Fouées, einer Art Pitta-Brot nach westlicher Art, und erfrischen Sie sich mit einem Glas Met, Hypokras und anderen Getränken, um den Geschmack der Bankette von einst zu erleben!

Entdecken Sie das zivile und militärische Leben Lothringens mit den eingeladenen Truppen für historische Reenactments. Verschiedene Vorführungen rund um das Alltagsleben der Menschen im Mittelalter werden Ihnen die verschiedenen Aspekte ihres Lebens näher bringen: Kämpfe, Artillerie, Bogenschießen, Wollverarbeitung, Kochen, Buchmalerei, Kalligraphie, Spiele …

Entdecken Sie mittelalterliche Fertigkeiten in Workshops für die ganze Familie mit historischen Kompanien. Profitieren Sie von ihren Erfahrungen und lernen Sie, wie Sie mit Ihren Händen wie im Mittelalter gestalten können.

Nutzen Sie auch die zahlreichen Spiele und Herausforderungen, die auf dem Place des Clercs für Groß und Klein auf Sie warten! So können Sie Ihre Geschicklichkeit und Ihre ritterlichen Fähigkeiten testen und ganz in die Geschichte eintauchen.

Italiano :

Immergetevi nell’incantevole atmosfera del Medioevo a Toul Flamboyante! Questo evento trasformerà le strade di Toul, con una maestosa installazione intorno alla Cattedrale di St Etienne.

Bancarelle ricche di tesori medievali gestite da artigiani appassionati, accattivanti spettacoli equestri, concerti incantati e una vasta gamma di intrattenimenti faranno immergere i visitatori di tutte le età in un’autentica atmosfera medievale.

Artigianato e prodotti locali

Ai piedi della Cattedrale di Saint-Etienne, immergetevi nella vita quotidiana della gente del Medioevo.

Nelle loro bancarelle di legno, artigiani e bottegai in costume provenienti da tutta la Francia e da paesi più lontani metteranno in mostra abilità ormai scomparse, offrendo prodotti che faranno la gioia dei buongustai e degli amanti dell’arte medievale.

Gioielli, accessori in cuoio, legno e ferro battuto, costumi e armature, giochi e giocattoli per tutta la famiglia… ma anche salumi e formaggi, dolciumi, torte e pani all’antica, ipocra e idromele saranno in mostra per saziarvi per un fine settimana di festa con i sapori di un tempo.

Cibo e bevande medievali

Taverne e bancarelle vi aspettano per stuzzicare il vostro palato con la cucina medievale. Bevande ancestrali e ricette millenarie vi trasporteranno nel Medioevo. Lasciatevi guidare dal profumo degli stinchi di maiale allo spiedo e delle brioches, delle fouées (una sorta di pane pitta all’occidentale) e venite a rinfrescarvi con un boccale di idromele, ipocrasso e altre bevande per assaporare il sapore dei banchetti di un tempo!

Scoprite la vita civile e militare della Lorena con i gruppi di rievocazione storica invitati. Varie dimostrazioni basate sulla vita quotidiana delle persone nel Medioevo vi mostreranno i diversi aspetti della loro vita: combattimento, artiglieria, tiro con l’arco, lavorazione della lana, cucina, illuminazione, calligrafia, giochi, ecc.

Scoprite le abilità medievali attraverso laboratori per tutta la famiglia con le compagnie storiche. Approfittate della loro esperienza per imparare a fare le cose con le vostre mani come si faceva nel Medioevo.

In Place des Clercs ci sono anche tanti giochi e sfide per grandi e piccini! Mettete alla prova le vostre abilità e capacità cavalleresche per un’esperienza davvero coinvolgente.

Espanol :

Sumérjase en la encantadora atmósfera de la Edad Media en Toul Flamboyante Este evento transformará las calles de Toul, con una majestuosa instalación alrededor de la Catedral de St Etienne.

Puestos repletos de tesoros medievales regentados por apasionados artesanos, cautivadores espectáculos ecuestres, conciertos hechizantes y una amplia oferta de entretenimiento sumergirán a los visitantes de todas las edades en una auténtica atmósfera medieval.

Artesanía y productos locales

A los pies de la catedral de Saint-Etienne, sumérjase en la vida cotidiana de las gentes de la Edad Media.

En sus puestos de madera, artesanos y comerciantes disfrazados, procedentes de toda Francia y del extranjero, mostrarán oficios hoy desaparecidos y ofrecerán productos que harán las delicias tanto de los gourmets como de los amantes del arte medieval.

Joyas, accesorios de cuero, madera y hierro forjado, trajes y armaduras, juegos y juguetes para toda la familia… además de embutidos y quesos, repostería, pasteles y panes de antaño, hipocrás e hidromiel para saciarse durante un fin de semana festivo con los sabores de antaño.

Comida y bebida medieval

Tabernas y puestos le esperan para deleitar su paladar con la cocina medieval. Bebidas ancestrales y recetas milenarias le transportarán a la Edad Media. Déjese guiar por el aroma de los codillos de cerdo asados y las brioches, fouées (una especie de pan de pitta al estilo occidental), y venga a refrescarse con una jarra de hidromiel, hipocrás y otras bebidas para degustar el sabor de los banquetes de antaño

Descubra la vida civil y militar de Lorena con los grupos de recreación histórica invitados. Diversas demostraciones basadas en la vida cotidiana de las gentes de la Edad Media le mostrarán los distintos aspectos de su vida: combate, artillería, tiro con arco, trabajo de la lana, cocina, iluminación, caligrafía, juegos, etc.

Descubra los oficios medievales a través de talleres para toda la familia con las compañías históricas. Aproveche su experiencia para aprender a hacer cosas con las manos tal y como se hacían en la época medieval.

En la plaza de los Clérigos también hay juegos y desafíos para grandes y pequeños Ponga a prueba sus habilidades y destrezas caballerescas para vivir una experiencia realmente envolvente.

