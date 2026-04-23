Expo photos Dans l’oeil du photographe Fortifications de Toul et du Toulois Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet Toul

Toul

Expo photos Dans l’oeil du photographe Fortifications de Toul et du Toulois

Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet 25 rue Gouvion Saint-Cyr Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Samedi 2026-05-11 13:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-11 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-25 2026-05-26 2026-07-15 2026-08-16

Venez découvrir les clichés de Jean-Marie Balliet qui a consacré depuis plus de vingt ans ses recherches à l’histoire de la fortification et de l’artillerie.

Ces clichés mettront en avant les fortifications de Toul et du Toulois, sous une perspective différente de notre vision quotidienne de ces monuments. De quoi (re)découvrir ce patrimoine fort en histoire !

Une série de conférences viendront encadrer l’exposition

– Vernissage de l’exposition le 13 mai à 16h, pour découvrir les coulisses de cette dernière.

– Conférence du 18 septembre à 19h sur les techniques de construction de forts en béton spécial, basée sur un riche corpus de clichés originaux inédits.Tout public

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Musée d’Art et d’Histoire Michel Hachet 25 rue Gouvion Saint-Cyr Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 13 38 musee@mairie-toul.fr

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English :

Come and discover the photos taken by Jean-Marie Balliet, who has been researching the history of fortifications and artillery for over twenty years.

These photographs will highlight the fortifications of Toul and the Toulois region, from a different perspective than our everyday view of these monuments. A chance to (re)discover this historic heritage!

The exhibition will be accompanied by a series of lectures:

– Opening of the exhibition on May 13 at 4pm, with a behind-the-scenes look.

– Conference on September 18 at 7pm on the construction techniques of special concrete forts, based on a rich corpus of previously unpublished original photographs.

L’événement Expo photos Dans l’oeil du photographe Fortifications de Toul et du Toulois Toul a été mis à jour le 2026-04-23 par MT TERRES TOULOISES