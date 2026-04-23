Fête du 1er Mai Toul Toul

Toul

Fête du 1er Mai Toul

Place Henri Miller Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-01 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Chaque année, le quartier de la Croix-de-Metz s’anime à l’occasion de la Fête du 1er mai, devenue au fil du temps un rendez-vous incontournable pour les habitants, les associations et la Ville.

Envie de partager un moment convivial, festif et ouvert à tous ? Rendez-vous pour une grande fête interculturelle placée sous le signe de la fraternité.

Au programme

Musiques et danses du monde

Découverte de saveurs d’ici et d’ailleurs lors du grand pique-nique sur le modèle de l’Auberge Espagnol

Animations et ateliers pour petits et grands

Rencontres avec les associations du quartier

Portée par les acteurs associatifs, cette journée est une belle invitation à célébrer la diversité et à créer du lien entre habitants dans une ambiance chaleureuse et festive.

Entrée libre et gratuite ouverte à toutes et tous !

Venez en famille, entre amis ou en solo … et laissez-vous porter par l’esprit de partage !Tout public

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Place Henri Miller Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 70 00

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English :

Every year, the Croix-de-Metz district comes alive with the May 1st Festival, which has become a not-to-be-missed event for residents, associations and the town.

Want to share a convivial, festive moment open to all? Join us for a great intercultural celebration under the banner of fraternity.

On the program:

World music and dance

Discover flavors from near and far at a picnic modeled on the Auberge Espagnol

Activities and workshops for young and old

Meetings with local associations

Supported by local associations, this day is a wonderful invitation to celebrate diversity and create links between residents in a warm and festive atmosphere.

Free admission open to all!

Come as a family, with friends or on your own… and let yourself be carried away by the spirit of sharing!

L’événement Fête du 1er Mai Toul Toul a été mis à jour le 2026-04-23 par MT TERRES TOULOISES