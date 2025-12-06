Vogu’à Toul ALTCK Toul

Vogu’à Toul

ALTCK 93 rue de la baignade des chevaux Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

La Vogu’à Toul, une manifestation nautique qui a tout pour vous séduire !

Qu’est-ce que c’est ?

Un clin d’oeil à la VOGALONGA, célèbre manifestation nautique vénitienne de 33 km qui a démarré il y a plus de 50 ans, en plus facile, plus court, plus sympa, plus convivial, plus accessible, bref, à découvrir en famille, entre amis, entre collègues, en couple, en tout cas, sans modération en 2025 !

Vous avez besoin de nature et d’espace, de rencontres conviviales ?

Participez à une balade nautique de 20 km, unique en Grand Est qui vous permettra de rencontrer d’autres amoureux des activités de pleine nature. Embarquez sur votre kayak, votre paddle, en aviron ou en dragon boat sur le canal de la Moselle. Si vous n’avez pas de matériel nautique, vous pouvez en louer ; les kayaks ou paddles sont loués avec pagaie et gilet de sauvetage obligatoire et seront à votre disposition au bord de l’eau.

On a dit tout public !

Les enfants sauront profiter pleinement de cette journée et dormiront dans la voiture au retour ! Vous pratiquez une activité physique à des fins de santé ? Vous pourrez adapter l’intensité de votre effort et faire autant de pauses que nécessaire. Vous êtes en situation de handicap ? Prenez contact avant de vous inscrire pour l’adaptation du matériel ou prévoir un accompagnement personnalisé. L’éducateur sportif spécialisé saura répondre à votre besoin.

Déroulement de votre journée

En 2026, retour à nos racines, le départ de la Vogu’à Toul revient à Pierre-la-Treiche !

Plus d’informations à venir sur le programme, début 2026.

Un parcours nautique au gré des détours que vous choisirez

Les rameurs et les pagayeurs pourront s’aventurer dans l’ancien canal, pour se livrer à une expérience inédite en pénétrant dans l’écluse désaffectée qui vous dévoilera sa nature authentique et où vous pourrez vous imprégner d’une atmosphère unique. Vous y surprendrez les carpes qui attendent, cachées dans une végétation subaquatique luxuriante. Vous pourrez prendre le temps de flâner dans la Bouvade ou le Chaudeau, petits affluents mais grands refuges d’oiseaux et de castors si vous savez vous faire discrets. Dans le bief artificiel qui vous sépare de Toul, escorté par les familles de cygnes, vous apercevrez les tours de la cathédrale et son campanile doré, symbole de la puissance de l’Evêque.

Plus si affinités…

Si vous préférez arriver la veille pour profiter pleinement de votre journée, l’association vous propose de vous inscrire pour suivre une visite guidée de la mine de Neuves-Maisons le vendredi 2 mai après-midi. En soirée, un repas animé est proposé à Toul, sur inscription. Vous pourrez y camper et prendre un petit déjeuner dès 7 heures. Ces possibilités sont en option sur le site de réservation.

Inscrivez-vous vite !Tout public

English :

The Vogu’à Toul, a nautical event that has everything to seduce you!

What’s a Vogu’à Toul?

A nod to the VOGALONGA, the famous 33 km Venetian nautical event that started over 50 years ago, but easier, shorter, nicer, more convivial, more accessible in short, to be discovered with family, friends, colleagues, as a couple, in any case, without moderation in 2025!

Looking for nature, space and friendly encounters?

Take part in a 20 km nautical tour, the only one of its kind in Eastern France, where you can meet other outdoor enthusiasts. Embark on your kayak, paddle, rowing boat or dragon boat on the Moselle canal. If you don’t have your own nautical equipment, you can rent one; kayaks or paddles are rented with paddles and compulsory life jackets, and will be at your disposal at the water’s edge.

We said all ages!

Children will enjoy the day to the full, and sleep in the car on the way back! Do you practice a physical activity for health reasons? You can adapt the intensity of your effort and take as many breaks as you need. Are you disabled? Please contact us before you sign up, so we can adapt your equipment or provide you with personalized support. Our specialized sports instructor will be able to meet your needs.

Course of your day

In 2026, back to our roots, the start of the Vogu’à Toul returns to Pierre-la-Treiche!

More information to come on the program, early 2026.

A nautical journey through the detours of your choice

Rowers and paddlers will be able to venture into the old canal, to indulge in a unique experience by entering the disused lock, which will reveal its authentic nature and where you can soak up a unique atmosphere. You’ll be amazed at the waiting carp, hidden in the lush underwater vegetation. You can take your time to stroll along the Bouvade or Chaudeau, small tributaries but great refuges for birds and beavers if you know how to be discreet. In the artificial reach that separates you from Toul, escorted by families of swans, you’ll catch a glimpse of the cathedral towers and its golden campanile, symbol of the Bishop’s power.

More if you like?

If you prefer to arrive the day before to make the most of your day, the association offers you the opportunity to sign up for a guided tour of the Neuves-Maisons mine on Friday afternoon, May 2. In the evening, a lively meal will be served in Toul, on registration. You can also camp out and have breakfast from 7am. These possibilities are optional on the booking site.

Register now!

