Visite nature Vespéral Toul

Visite nature Vespéral

1 Place Charles de Gaulle Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25 21:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Quand la nuit tombe, la forêt s’enfort… mais le ciel, lui, s’illumine. Cette soirée vous invite à une expérience unique, entre nature et astronomie, dans un cadre préservé, au bord d’un étang.

Installez-vous et laissez-vous gagner par la quiétude du lieu tandis que la lumière décline. Les bruissements de la forêt nocturne accompagnent l’apparition des premières étoiles. Guidées par un passionné, apprenez à reconnaître les constellations, à observer les planètes visibles et à percer les mystères du ciel nocturne. Entre récits mythologiques et explications scientifiques, la voûte céleste se dévoile sous un nouveau regard.

La soirée débutera par un tour de l’étang, suivi de la fabrication d’une carte du ciel et de l’observation des étoiles.

Une invitation à ralentir, à ressentir et à observer.

* La visite est soumise aux bonnes conditions d’observation du ciel.

Réservation obligatoire places limitées !Tout public

8 .

1 Place Charles de Gaulle Toul 54205 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 90 60 accueil@tourisme-terrestouloises.com

English :

When night falls, the forest goes dark… but the sky lights up. This evening invites you to enjoy a unique experience, combining nature and astronomy, in an unspoilt setting on the edge of a pond.

Sit back and let yourself be seduced by the peacefulness of the setting as the light fades. The rustle of the forest at night accompanies the appearance of the first stars. Guided by an enthusiastic guide, learn to recognize the constellations, observe the visible planets and unravel the mysteries of the night sky. Between mythological tales and scientific explanations, the celestial vault is revealed in a new light.

The evening begins with a tour of the pond, followed by the creation of a sky map and stargazing.

An invitation to slow down, feel and observe.

* The visit is subject to good sky-watching conditions.

Reservations essential places are limited!

L’événement Visite nature Vespéral Toul a été mis à jour le 2025-12-11 par MT TERRES TOULOISES