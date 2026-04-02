La Boucle de la Moselle de Toul à Liverdun Toul Meurthe-et-Moselle

La Boucle de la Moselle de Toul à Liverdun Adultes Canoë Facile

Véloroute La Boucle de la Moselle de Toul à Liverdun 54200 Toul Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 20000.0 Tarif :

Le parcours longe la Moselle canalisée, traverse la vallée et emprunte l’ancien canal vers Liverdun. En chemin, le village de Villey-Saint-Étienne et sa Grosse Maison, perchée sur son éperon rocheux, offrent une halte pittoresque. Liverdun, avec son coeur médiéval haut perché, domine un large méandre de la Moselle, offrant un panorama exceptionnel. Les madeleines locales régaleront les gourmands.

Facile

http://www.boucledelamoselle.fr/

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English :

The route follows the canalised Moselle, crosses the valley and follows the old canal to Liverdun. Along the way, the village of Villey-Saint-Étienne and its Grosse Maison, perched on a rocky spur, offer a picturesque stopover. Liverdun, with its high-perched medieval heart, dominates a wide meander of the Moselle, offering an exceptional panorama. Local madeleines will delight gourmets.

Deutsch :

Die Strecke verläuft entlang der kanalisierten Mosel, durchquert das Tal und nimmt den alten Kanal nach Liverdun. Unterwegs bietet das Dorf Villey-Saint-Étienne mit seinem Grosse Maison, das auf einem Felsvorsprung thront, einen malerischen Zwischenstopp. Liverdun mit seinem hochgelegenen mittelalterlichen Stadtkern überragt eine breite Moselschleife und bietet ein außergewöhnliches Panorama. Die lokalen Madeleines verwöhnen die Feinschmecker.

Italiano :

Il percorso costeggia la Mosella canalizzata, attraversa la valle e costeggia il vecchio canale fino a Liverdun. Lungo il percorso, il villaggio di Villey-Saint-Étienne e la sua Grosse Maison, arroccata su uno sperone roccioso, offrono una sosta pittoresca. Liverdun, con il suo cuore medievale arroccato, domina un ampio meandro della Mosella, offrendo un panorama eccezionale. Le madeleine locali delizieranno i buongustai.

Español :

La ruta bordea el Mosela canalizado, atraviesa el valle y bordea el antiguo canal hasta Liverdun. Por el camino, el pueblo de Villey-Saint-Étienne y su Grosse Maison, encaramada en un espolón rocoso, ofrecen una parada pintoresca. Liverdun, con su alto corazón medieval, domina un amplio meandro del Mosela y ofrece un panorama excepcional. Las magdalenas locales harán las delicias de los gourmets.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-02 par Système d’information touristique Lorrain