42ème Joutes nautiques Port de France Port de France Toul

Toul

42ème Joutes nautiques Port de France

Port de France Avenue Victor Hugo Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

La 42ème édition des Joutes nautiques touloises revient au Port de France pour une journée festive alliant tradition et épreuves déjantées. Par équipes de six minimum, les participants s’affrontent sur une dizaine de jeux sur l’eau et à terre, dans une ambiance conviviale et costumée.

Restauration et buvette sur place.

Inscriptions réservées aux personnes de plus de 16 ans (un adulte obligatoire dans l’équipe), sachant nager.Adultes

0 .

Port de France Avenue Victor Hugo Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 78 38 76 72 joutesnautiquestouloises@gmail.com

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English :

The 42nd edition of the Joutes nautiques touloises returns to the Port de France for a festive day combining tradition and crazy events. In teams of six or more, participants compete in a dozen or so games on and off the water, in a friendly, costumed atmosphere.

Catering and refreshments on site.

Entries reserved for people over 16 years of age (an adult must be part of the team) who know how to swim.

L’événement 42ème Joutes nautiques Port de France Toul a été mis à jour le 2026-04-24 par MT TERRES TOULOISES