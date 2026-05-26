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Guinguette Tota Familia Centre culturel Vauban Toul

Guinguette Tota Familia Centre culturel Vauban Toul

Guinguette Tota Familia Centre culturel Vauban Toul samedi 20 juin 2026.

Lieu : Centre culturel Vauban

Adresse : 3 Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord

Ville : 54200 Toul

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Toul

Guinguette Tota Familia

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 22:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03

Venez chanter et danser dans une ambiance festive et conviviale !Tout public
0  .

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 27 72  contact@totacompania.fr

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English :

Come and sing and dance the night away!

L’événement Guinguette Tota Familia Toul a été mis à jour le 2026-05-26 par MT TERRES TOULOISES

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