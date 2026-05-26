Guinguette Tota Familia Centre culturel Vauban Toul
Guinguette Tota Familia Centre culturel Vauban Toul samedi 20 juin 2026.
Toul
Guinguette Tota Familia
Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 22:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03
Venez chanter et danser dans une ambiance festive et conviviale !Tout public
0 .
Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 27 72 contact@totacompania.fr
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English :
Come and sing and dance the night away!
L’événement Guinguette Tota Familia Toul a été mis à jour le 2026-05-26 par MT TERRES TOULOISES
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