Guinguette Tota Familia Centre culturel Vauban Toul

Toul

Guinguette Tota Familia

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 22:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03

Venez chanter et danser dans une ambiance festive et conviviale !Tout public

0 .

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 27 72 contact@totacompania.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and sing and dance the night away!

L’événement Guinguette Tota Familia Toul a été mis à jour le 2026-05-26 par MT TERRES TOULOISES