Exposition Salle du Trésor Croix pectorales Place Charles de Gaulle Toul

Toul

Exposition Salle du Trésor Croix pectorales

Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Depuis plusieurs années, la Ville de Toul développe, autour de sa cathédrale Saint-Étienne, une programmation culturelle ambitieuse qui fait dialoguer patrimoine, création artistique et transmission.

C’est dans ce cadre que nous présenterons cet été, à la Salle du Trésor de la cathédrale Saint-Étienne, l’exposition Croix pectorales , nouveau temps fort patrimonial après le succès très remarqué de l’exposition consacrée aux crosses épiscopales et celle consacrée aux anneaux épiscopaux, qui ont suscité un vif intérêt du public.

Cette nouvelle exposition propose une plongée fascinante dans l’histoire de ces objets singuliers signes de dignité, objets de dévotion, marqueurs d’identité spirituelle autant que chefs-d’oeuvre d’orfrèvrerie. Elle interroge la manière dont l’art sacré rend visible l’invisible comment un objet porté sur la poitrine devient à la fois signe de foi, langage symbolique et oeuvre d’art.Tout public

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Place Charles de Gaulle Cathédrale Saint-Étienne de Toul Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

For several years now, the City of Toul has been developing an ambitious cultural program centered around Saint-Étienne Cathedral, fostering a dialogue between heritage, artistic creation, and cultural transmission.

It is within this framework that we will present this summer, in the Salle du Trésor of Saint-Étienne Cathedral, the exhibition “Pectoral Crosses,” a new highlight of our heritage program followingthe remarkable success of the exhibitions dedicated to episcopal croziers and episcopal rings, which generated keen public interest.

This new exhibition offers a fascinating journey into the history of these unique objects: symbols of dignity, objects of devotion, markers of spiritual identity, as well as masterpieces of goldsmithing. It explores how sacred art makes the invisible visible: how an object worn on the chest becomes at once a sign of faith, a symbolic language, and a work of art.

L’événement Exposition Salle du Trésor Croix pectorales Toul a été mis à jour le 2026-06-12 par MT TERRES TOULOISES