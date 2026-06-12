Concert Saanjees, Les Miches Tranquilles Brasserie Cheval L’Atelier Toul

Toul

Concert Saanjees, Les Miches Tranquilles Brasserie Cheval

L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de la fête de la musique, la Brasserie Cheval accueillera le groupe Animal Sound, Saanjees et Les Miches Tranquilles. Sur place, il y aura un bar, un restaurant et une friperie.

À partir de 18h00 jusque 23h30, le samedi 20 juin.Tout public

0 .

L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est brasserie.cheval@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate the fête de la musique, Brasserie Cheval will be hosting the band Animal Sound, Saanjees and Les Miches Tranquilles. On-site bar, restaurant and thrift shop.

From 6:00 pm to 11:30 pm, Saturday June 20.

L’événement Concert Saanjees, Les Miches Tranquilles Brasserie Cheval Toul a été mis à jour le 2026-06-09 par MT TERRES TOULOISES