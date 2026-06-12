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Concert Saanjees, Les Miches Tranquilles Brasserie Cheval L’Atelier Toul

Concert Saanjees, Les Miches Tranquilles Brasserie Cheval L’Atelier Toul samedi 20 juin 2026.

Lieu : L'Atelier

Adresse : 146 Rue Pierre-Aimé Bouge

Ville : 54200 Toul

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Toul

Concert Saanjees, Les Miches Tranquilles Brasserie Cheval

L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :
2026-06-20

À l’occasion de la fête de la musique, la Brasserie Cheval accueillera le groupe Animal Sound, Saanjees et Les Miches Tranquilles. Sur place, il y aura un bar, un restaurant et une friperie.
À partir de 18h00 jusque 23h30, le samedi 20 juin.Tout public
0  .

L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est   brasserie.cheval@gmail.com

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English :

To celebrate the fête de la musique, Brasserie Cheval will be hosting the band Animal Sound, Saanjees and Les Miches Tranquilles. On-site bar, restaurant and thrift shop.
From 6:00 pm to 11:30 pm, Saturday June 20.

L’événement Concert Saanjees, Les Miches Tranquilles Brasserie Cheval Toul a été mis à jour le 2026-06-09 par MT TERRES TOULOISES

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