Concert Saanjees, Les Miches Tranquilles Brasserie Cheval L’Atelier Toul
Concert Saanjees, Les Miches Tranquilles Brasserie Cheval L’Atelier Toul samedi 20 juin 2026.
Toul
Concert Saanjees, Les Miches Tranquilles Brasserie Cheval
L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
À l’occasion de la fête de la musique, la Brasserie Cheval accueillera le groupe Animal Sound, Saanjees et Les Miches Tranquilles. Sur place, il y aura un bar, un restaurant et une friperie.
À partir de 18h00 jusque 23h30, le samedi 20 juin.Tout public
0 .
L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est brasserie.cheval@gmail.com
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English :
To celebrate the fête de la musique, Brasserie Cheval will be hosting the band Animal Sound, Saanjees and Les Miches Tranquilles. On-site bar, restaurant and thrift shop.
From 6:00 pm to 11:30 pm, Saturday June 20.
L’événement Concert Saanjees, Les Miches Tranquilles Brasserie Cheval Toul a été mis à jour le 2026-06-09 par MT TERRES TOULOISES
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