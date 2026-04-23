Soirée Accords mets & bières Brasserie Cheval L’Atelier Toul

Toul

Soirée Accords mets & bières Brasserie Cheval

L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

L’Atelier se métamorphose en restaurant éphémère pour une soirée exceptionnelle !

Pour la quatrième année consécutive, l’Atelier ouvre ses portes pour une expérience gourmande unique une soirée accords mets & bières, en collaboration avec le chef Mickaël Gaignon et la Brasserie Cheval.

Au menu ? Une création sur mesure par le chef, où chaque plat s’accorde avec une bière de la Brasserie Cheval, pour une dégustation originale et savoureuse. De l’entrée au dessert, vos papilles voyageront entre saveurs raffinées et notes houblonnées.

Nouveauté cette année une option fromage pour prolonger le plaisir et découvrir de nouveaux accords !

Au programme

Un menu végétarien et un menu enfant pour satisfaire tous les appétits.

Une cuisine travaillée et créative, à base de produits frais et de saison, en partie issus de la ferme Les Chanottes à Fécocourt.

L’expertise d’un chef passé par les plus grands restaurants étoilés parisiens, aujourd’hui aux commandes du restaurant Le Gaigne à Xirocourt.

Places limitées Réservation obligatoire par mail !

Pour réserver, merci d’envoyer un mail avec pour objet restaurant 13 mai . Le paiement se fera en amont pour valider votre inscription. Toutes les modalités vous seront précisées dans la réponse.Tout public

40 .

L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est aurore.brasserie.cheval@gmail.com

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English :

L’Atelier transforms into an ephemeral restaurant for an exceptional evening!

For the fourth year running, L’Atelier opens its doors for a unique gourmet experience: an evening of food and beer pairings, in collaboration with chef Mickaël Gaignon and Brasserie Cheval.

On the menu? A made-to-measure creation by the chef, where each dish is paired with a beer from Brasserie Cheval, for an original and delicious tasting experience. From starter to dessert, your taste buds will travel between refined flavors and hoppy notes.

New this year: a cheese option to extend the pleasure and discover new pairings!

On the menu:

A vegetarian menu and a children’s menu to satisfy every appetite.

A creative cuisine based on fresh, seasonal produce, some of which comes from the Les Chanottes farm in Fécocourt.

The expertise of a chef who has worked in some of the finest Michelin-starred restaurants in Paris, and is now at the helm of Le Gaigne restaurant in Xirocourt.

Places are limited Reservations required by e-mail!

To reserve, please send an e-mail with restaurant 13 mai in the subject line. Payment must be made in advance to validate your booking. Full details will be given in the reply.

L’événement Soirée Accords mets & bières Brasserie Cheval Toul a été mis à jour le 2026-04-23 par MT TERRES TOULOISES