Théâtre L’affaire de la rue de Lourcine Compagnie du Héron Théâtre du Héron Domèvre-en-Haye

Domèvre-en-Haye

Théâtre L’affaire de la rue de Lourcine Compagnie du Héron

Théâtre du Héron 2 Place de l’Église Domèvre-en-Haye Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-12 15:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-14

L’affaire de la rue de Lourcine

D’Eugène Labiche, Albert Monnier et Adouard Martin

Venez découvrir la pièce du groupe Scapin !

Ce matin, rue de Lourcine, le cadavre d’une jeune charbonnière a ététrouvé horriblement mutilé. On suppose que les assassins étaient au nombre de deux. La justice est sur la trace des coupables, grâce à deux pièces de conviction. Un parapluie vert, surmonté d’une tête de singe et un mouchoir marqué J.M, que les deux bandits, qui étaient en état d’ivresse, ont oublié près d’un sac à charbon que portait la victime.

Sur réservationTout public

4 .

Théâtre du Héron 2 Place de l’Église Domèvre-en-Haye 54385 Meurthe-et-Moselle Grand Est compagnieduheron@gmail.com

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English :

The Rue de Lourcine Affair

By Eugène Labiche, Albert Monnier and Adouard Martin

Come and discover the Scapin group’s play!

This morning, on rue de Lourcine, the corpse of a young coalminer was found horribly mutilated. It is assumed that there were two murderers. Justice is on the trail of the culprits, thanks to two pieces of evidence. A green umbrella, topped with a monkey’s head, and a handkerchief marked: J.M, which the two bandits, who were in a state of drunkenness, left next to a coal bag carried by the victim.

By reservation

L’événement Théâtre L’affaire de la rue de Lourcine Compagnie du Héron Domèvre-en-Haye a été mis à jour le 2026-05-07 par MT TERRES TOULOISES