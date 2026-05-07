Théâtre Sherlock Holmes Compagnie du Héron Théâtre du Héron Domèvre-en-Haye

Domèvre-en-Haye

Théâtre Sherlock Holmes Compagnie du Héron

Théâtre du Héron 2 Place de l’Église Domèvre-en-Haye Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Vendredi 2026-06-19 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-21

Sherlock Holmes

Venez découvrir la dernière pièce de la saison, par le groupe Antigone !

L’île cacherait en son sein, un accès direct sur le monde infernal. Quand les portes des ténèbres s’ouvrent, le Mal s’abat sur la région provoquant épidémies, meurtres, disparitions. J’ai bien peur que la mort étrange du Comte ne soit les prémices de la malédiction de l’île.

Sur réservationTout public

4 .

Théâtre du Héron 2 Place de l’Église Domèvre-en-Haye 54385 Meurthe-et-Moselle Grand Est compagnieduheron@gmail.com

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English :

Sherlock Holmes

Come and discover the last play of the season, by the Antigone group!

The island is said to conceal a direct gateway to the infernal world. When the gates of darkness open, evil descends on the region, causing epidemics, murders and disappearances. I’m afraid the Count’s strange death is the beginning of the island’s curse.

On reservation

L’événement Théâtre Sherlock Holmes Compagnie du Héron Domèvre-en-Haye a été mis à jour le 2026-05-07 par MT TERRES TOULOISES