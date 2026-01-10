Pratiqu’Am C’est quoi cette m…usique ? Square Jean Jaurès Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Pratiqu’Am C’est quoi cette m…usique ?

Le Festival Pratiqu’Am revient pour une nouvelle édition retrouvez C’est quoi cette m…usique ? à Blénod !

Mettre en relation la musique avec la danse ou le jeu de scène sont des pratiques courantes, mais vous êtes-vous déjà retrouvé à l’opéra puis au théâtre ou au café-théâtre en seulement quelques instants ?

Une telle prouesse, à la fois excitante et exigeante donne au spectateur une saveur unique et est rendue possible grâce au côté touche-à-tout de ces deux artistes. Ils ont su depuis toujours cultiver leur singularité en se développement en tant que multi-instrumentistes aux styles variés. Pourquoi ne pas faire du Hard-Rock avec du violoncelle ? Ou même de la musique électro avec des tuyaux en PVC ? Les a priori n’ont pas leur place dans une telle aventure !

Laissez-vous entraîner par ce show-musical durant lequel les tableaux et les histoires s’enchaînent avec humour, légèreté et passion.

Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 83 14 38 conservatoire@ccbpam.fr

English :

The Festival Pratiqu’Am is back for another edition: enjoy C’est quoi cette m…usique? in Blénod!

Putting music together with dance or stage acting is a common practice, but have you ever found yourself at the opera and then in the theater or café-théâtre in just a few moments?

Such an exciting and demanding feat gives the spectator a unique flavour, and is made possible by the versatility of these two artists. They have always cultivated their singularity by developing as multi-instrumentalists with varied styles. Why not do hard rock with cello? Or even electro music with PVC pipes? There’s no room for preconceptions in such an adventure!

Let yourself be carried away by this musical show, during which tableaux and stories follow one another with humor, lightness and passion.

Open to all ? Free

